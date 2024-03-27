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Bloomberg: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали США

Bloomberg: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали США - 27.03.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали США

Американские чиновники назвали слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военных на Украину "не очень умными" с точки зрения оперативной... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T09:43+0300

2024-03-27T09:43+0300

2024-03-27T10:20+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Американские чиновники назвали слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военных на Украину "не очень умными" с точки зрения оперативной безопасности, сообщает агентство Bloomberg."Эти комментарии не были очень умными с точки зрения оперативной безопасности... особенно с учетом того, что несколько стран уже тайно имеют некоторый (военный) персонал на Украине", - приводит агентство слова анонимных чиновников.Высказывания французского лидера вызвали критику со стороны партнеров по НАТО, включая Германию, а также политические силы во Франции. Макрона обвинили в легкомыслии, а также во втягивании Франции в конфликт без предварительной консультации с парламентом.Ранее президент Франции сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте.Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией.

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франция, украина, новости, эммануэль макрон