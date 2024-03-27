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"Ребенок-король". Экс-глава МО Франции высмеял Макрона из-за провокаций - 27.03.2024, ПРАЙМ
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"Ребенок-король". Экс-глава МО Франции высмеял Макрона из-за провокаций
"Ребенок-король". Экс-глава МО Франции высмеял Макрона из-за провокаций - 27.03.2024, ПРАЙМ
"Ребенок-король". Экс-глава МО Франции высмеял Макрона из-за провокаций
Президент Франции Эманюэль Макрон является ребенком-королем и самовлюбленным нарциссом из-за его регулярных провокаций, заявил изданию Point бывший глава... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:43+0300
2024-03-27T10:43+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эманюэль Макрон является ребенком-королем и самовлюбленным нарциссом из-за его регулярных провокаций, заявил изданию Point бывший глава Минобороны Франции Эрве Морен."Это провокации ребенка-короля, которые он регулярно предпринимает... Европейских лидеров собирают в Елисейском дворце... не для того, чтобы немедленно создать условия для раскола и изоляции Франции", - сказал он.Морен также отметил, что в течение семи лет французский лидер пребывал "в замке", поэтому не знает, как выглядит настоящая Франция."Макрон - нарцисс... Как это часто бывает с нарциссами, всегда имеют место бесполезные провокации. Еще одно доказательство этому - это нелепое фото президента-боксера", - подчеркнул Морен.Бывший министр заключил, что Франция не может одна принять решение о отправке войск на Украину, поскольку не имеет с ней общей границы. Подобное решение требует пересечения воздушных коридоров других европейских стран, которые могут выступить против этого.В феврале Макрон заявил о создании "девятой коалиции для глубоких ударов" и поставке ракет Украине. Его слова вызвали критику со стороны партнеров по НАТО, включая Германию, а также политические силы во Франции.Кремль в свою очередь отметил, что обратил внимание на заявления Макрона, однако многие страны сохраняют трезвую оценку потенциальных опасностей и не видят интереса в прямом вовлечении в конфликт.
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франция, украина, новости, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Новости, Эммануэль Макрон
10:43 27.03.2024
 
"Ребенок-король". Экс-глава МО Франции высмеял Макрона из-за провокаций

Экс-глава МО Франции за слова о войсках на Украине назвал Макрона "ребенком-королем"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эманюэль Макрон является ребенком-королем и самовлюбленным нарциссом из-за его регулярных провокаций, заявил изданию Point бывший глава Минобороны Франции Эрве Морен.
"Это провокации ребенка-короля, которые он регулярно предпринимает... Европейских лидеров собирают в Елисейском дворце... не для того, чтобы немедленно создать условия для раскола и изоляции Франции", - сказал он.
Морен также отметил, что в течение семи лет французский лидер пребывал "в замке", поэтому не знает, как выглядит настоящая Франция.
"Макрон - нарцисс... Как это часто бывает с нарциссами, всегда имеют место бесполезные провокации. Еще одно доказательство этому - это нелепое фото президента-боксера", - подчеркнул Морен.
Бывший министр заключил, что Франция не может одна принять решение о отправке войск на Украину, поскольку не имеет с ней общей границы. Подобное решение требует пересечения воздушных коридоров других европейских стран, которые могут выступить против этого.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Bloomberg: слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали США
09:43
В феврале Макрон заявил о создании "девятой коалиции для глубоких ударов" и поставке ракет Украине. Его слова вызвали критику со стороны партнеров по НАТО, включая Германию, а также политические силы во Франции.
Кремль в свою очередь отметил, что обратил внимание на заявления Макрона, однако многие страны сохраняют трезвую оценку потенциальных опасностей и не видят интереса в прямом вовлечении в конфликт.
 
ПолитикаФРАНЦИЯУКРАИНАНовостиЭммануэль Макрон
 
 
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