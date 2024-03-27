https://1prime.ru/20240327/markirovka-846797159.html

Кабмин РФ расширил перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке

Кабмин РФ расширил перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке - 27.03.2024, ПРАЙМ

Кабмин РФ расширил перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке

Правительство России расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке — соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T22:11+0300

2024-03-27T22:11+0300

2024-03-27T22:11+0300

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минпромторг

маркировка

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке — соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно комментарию оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в список вошли ряд товаров легкой промышленности - по ним мера стартует с марта 2025 года, а также некоторые БАДы и антисептики - для них требование вступает в силу с сентября 2024 года. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года №792-р", — говорится в документе. Согласно распоряжению, перечень товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, расширен на 12 позиций, отмечает ЦРПТ. Среди них нижнее белье, купальники, чулочно-носочные изделия, перчатки и варежки, галстуки и платки, головные уборы, детская одежда. Наносить коды маркировки и передавать данные в систему "Честный знак" по новым типам товаров будут с 1 марта 2025 года. Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого приводятся в релизе, отметил, что "теперь вся отрасль легкой промышленности России будет включена в государственную систему маркировки "Честный знак". Также расширен перечень биологически активных добавок (БАД) и антисептиков, которые необходимо маркировать. Перечень БАД увеличился на 18 позиций, дезинфицирующих средств - на две позиции в части кожных антисептиков, а также маркировка распространится на дезинфицирующие средства для поверхностей, добавил ЦРПТ. Наносить коды маркировки и передавать данные в систему "Честный знак" по новым типам товаров нужно будет уже с 1 сентября 2024 года. Ранее Минпромторг России предлагал расширить перечень маркируемой одежды, включив в него с 1 марта 2025 года в том числе нижнее белье, купальники и головные уборы.

https://1prime.ru/20240323/uralsib-846641902.html

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минпромторг, маркировка