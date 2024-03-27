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Верховный суд РФ поддержал взыскание с ВТБ за софт Microsoft

Верховный суд РФ поддержал взыскание с ВТБ за софт Microsoft - 27.03.2024, ПРАЙМ

Верховный суд РФ поддержал взыскание с ВТБ за софт Microsoft

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ оставила в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который по иску... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T19:20+0300

2024-03-27T19:20+0300

2024-03-27T19:20+0300

экономика

россия

втб

взыскание

суд

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ оставила в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который по иску подконтрольной АФК "Система" компании "Ситроникс Ай Ти" (ранее – "Энвижн Груп") взыскал с банка ВТБ более 148 миллионов рублей за право использования программного обеспечения (ПО) Microsoft. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС РФ, коллегия при этом отменила судебные акты арбитражного суда Москвы и Суда по интеллектуальным правам, вынесенные в пользу ВТБ. "Энвижн Груп" по сублицензионному договору с ВТБ, заключенному на три года – с 2020 по 2022-й, – предоставляла банку право использования лицензионных программных продуктов Microsoft за вознаграждение в размере около 707 миллионов рублей в год. Между тем, в 2020 году поправками в Налоговый кодекс было отменено освобождение от НДС при реализации ПО, не включенного в единый реестр российских программ. Софт Microsoft не входит в этот реестр. Ссылаясь на поправки, "Энвижн Груп" потребовала от ВТБ увеличить вознаграждение за второй лицензионный год на сумму НДС – это более 141 миллиона рублей. Затем в иске была заявлена также сумма пени – более 7 миллионов. Арбитражный суд Москвы год назад отклонил иск. Он согласился с ответчиком, что сумма контракта, заключенного по итогам конкурса, была твердой, и о ее увеличении стороны не договаривались. Суд также согласился, что передача прав на ПО банку произошла до внесения поправок в НК, поэтому "основания для пересчета предусмотренной договором цены (вознаграждения) в сторону ее увеличения на сумму НДС отсутствуют". Апелляционный суд отменил решение и удовлетворил требования. Он указал, что "изменение цены договора обусловлено изменением налогового законодательства, подлежащего обязательному применению в отношении товаров (работ, услуг), реализуемых (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2021 года, независимо от даты и условий заключения договоров". Кассационная инстанция затем поддержала решение первой. В своей кассационной жалобе в ВС РФ "Ситроникс Ай Ти" указала, что имела место не передача имущественного права на ПО, как решили суды, а оказание услуг в электронной форме. Моментом определения налоговой базы по сублицензионным договорам является период использования ПО, которое происходило в 2021 году, а не факт передачи права на ПО и его оплата, приводятся в определении судьи ВС РФ Татьяны Завьяловой доводы истца. Завьялова признала, что доводы жалобы IT-компании "заслуживают внимания", поэтому "кассационная жалоба вместе с делом подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам". На заседании в среду коллегия удовлетворила жалобу истца.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, взыскание, суд, microsoft