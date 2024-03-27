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МИД России предупредил посольства о случаях запрета ЕС на ввоз личных вещей

МИД России предупредил посольства о случаях запрета ЕС на ввоз личных вещей - 27.03.2024, ПРАЙМ

МИД России предупредил посольства о случаях запрета ЕС на ввоз личных вещей

МИД России направил в российские посольства предупреждения в связи с введенными Евросоюзом запретительными мерами, касающимися ввоза из России личных вещей,... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T06:37+0300

2024-03-27T06:37+0300

2024-03-27T06:37+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. МИД России направил в российские посольства предупреждения в связи с введенными Евросоюзом запретительными мерами, касающимися ввоза из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами, сообщили РИА Новости в ведомстве. В МИД России сейчас ведется работа над обновлением рекомендаций для россиян, которые планируют посетить недружественные страны. Они готовятся с учетом "высоких рисков наступления соответствующих последствий". Отвечая на вопрос о том, что понимается под такими последствиями, во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что "прежде всего, речь идет о действиях дискриминационного характера в отношении граждан РФ со стороны официальных властей недружественных государств (полный перечень – в распоряжении Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р)". В министерстве добавили, что в "департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России поступали обращения от российских граждан в связи с запретительными мерами ЕС в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами". "По линии наших заграничных учреждений и ДСКЦ были распространены соответствующие предупреждения", - сообщили в ведомстве. В МИД добавили, что "следует учитывать, что при пересечении границы граждане добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения".

https://1prime.ru/20240223/843154374.html

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санкции против рф