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МИД призвал россиян, планирующих ехать за границу, взвешивать риски
МИД призвал россиян, планирующих ехать за границу, взвешивать риски - 27.03.2024, ПРАЙМ
МИД призвал россиян, планирующих ехать за границу, взвешивать риски
МИД России призвал граждан страны тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу и пребывании в тех или иных странах, сообщили РИА Новости в... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T06:39+0300
2024-03-27T06:39+0300
2024-03-27T06:40+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. МИД России призвал граждан страны тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу и пребывании в тех или иных странах, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах", - подчеркнули там. В министерстве напомнили, что не раз предупреждали "о возможных задержаниях или арестах по запросам правоохранительных органов и спецслужб США, которые имеют соглашения об экстрадиции с более чем 100 государствами, включая популярные туристические направления – Таиланд, Египет, Турция, Израиль и другие".Также в ведомстве рекомендуют ознакомиться с информацией о возможных или реальных вызовах безопасности для граждан России."Актуализированные материалы и сообщения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, а также эпидемиологической обстановке в различных государствах регулярно размещаются на информационных лентах министерства, сайтах российских дипломатических миссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса – мобильного приложения "Помощник за рубежом", - указали в министерстве.Там напомнили, что в рамках этих проектов распространяются особые предупреждения по странам и не рекомендуемым для посещения районам. В качестве примера привели сайт и мобильное приложении ДСКЦ, где можно ознакомиться с информацией об отказах авиакомпании "Турецкие авиалинии" в посадке на рейсы в Аргентину пассажиров, включая россиян, следующих транзитом через Стамбул. Там же можно найти рекомендации для планирующих посетить Киргизию альпинистов и горных туристов. Им при подготовке к поездке нужно приобрести страховые полисы, охватывающих форс-мажорные расходы на поисково-спасательные работы и медицинскую эвакуацию.В МИД призвали выезжающих за границу внимательно следить за такой информацией, учитывать практические рекомендации российских заграничных представительств."На случай чрезвычайных ситуаций в посольствах и консульских заграничных учреждениях имеются круглосуточные телефоны экстренной связи, номера которых доступны на официальных интернет-сайтах дипломатических представительств в странах пребывания", - заключили в МИД.
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санкции против рф
МИД призвал россиян, планирующих ехать за границу, взвешивать риски
МИД призвал россиян тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. МИД России призвал граждан страны тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу и пребывании в тех или иных странах, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах", - подчеркнули там.
В министерстве напомнили, что не раз предупреждали "о возможных задержаниях или арестах по запросам правоохранительных органов и спецслужб США, которые имеют соглашения об экстрадиции с более чем 100 государствами, включая популярные туристические направления – Таиланд, Египет, Турция, Израиль и другие".
МИД России предупредил посольства о случаях запрета ЕС на ввоз личных вещей
Также в ведомстве рекомендуют ознакомиться с информацией о возможных или реальных вызовах безопасности для граждан России.
"Актуализированные материалы и сообщения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, а также эпидемиологической обстановке в различных государствах регулярно размещаются на информационных лентах министерства, сайтах российских дипломатических миссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России, в том числе в соответствующем разделе обновленного ресурса – мобильного приложения "Помощник за рубежом", - указали в министерстве.
Там напомнили, что в рамках этих проектов распространяются особые предупреждения по странам и не рекомендуемым для посещения районам. В качестве примера привели сайт и мобильное приложении ДСКЦ, где можно ознакомиться с информацией об отказах авиакомпании "Турецкие авиалинии" в посадке на рейсы в Аргентину пассажиров, включая россиян, следующих транзитом через Стамбул. Там же можно найти рекомендации для планирующих посетить Киргизию альпинистов и горных туристов. Им при подготовке к поездке нужно приобрести страховые полисы, охватывающих форс-мажорные расходы на поисково-спасательные работы и медицинскую эвакуацию.
В МИД призвали выезжающих за границу внимательно следить за такой информацией, учитывать практические рекомендации российских заграничных представительств.
"На случай чрезвычайных ситуаций в посольствах и консульских заграничных учреждениях имеются круглосуточные телефоны экстренной связи, номера которых доступны на официальных интернет-сайтах дипломатических представительств в странах пребывания", - заключили в МИД.