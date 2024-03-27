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Раскрыто, кому в России микрозаймы одобряют чаще

Раскрыто, кому в России микрозаймы одобряют чаще - 27.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, кому в России микрозаймы одобряют чаще

Женщины получают одобрение по займам от российских микрофинансовых организаций (МФО) в среднем чаще, чем мужчины: одобряется 75% заявок, поступивших от женщин,... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T06:10+0300

2024-03-27T06:10+0300

2024-03-27T06:10+0300

экономика

микрозаймы

мфо

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Женщины получают одобрение по займам от российских микрофинансовых организаций (МФО) в среднем чаще, чем мужчины: одобряется 75% заявок, поступивших от женщин, против 71% у мужчин, подсчитали для РИА Новости в сервисе онлайн-кредитования "Робот Займер" на основе собственных данных. "В среднем женщины получают одобрение по займам чаще, чем мужчины, - в 75% случаев против 71%", - сказано в материалах. Аналитики выяснили, что в молодом возрасте (25-30 лет) женщины опережают мужчин по уровню одобрения лишь на 2 процентных пункта (78% против 76%). С возрастом же разрыв становится все более заметным: в 31-34 года - 4 процентных пункта, в 35-50 лет - 6 процентных пунктов, в возрастной группе от 51 года и старше разрыв составляет 9-10 процентных пунктов. Также отмечается, что россиянам в возрасте от 25 до 34 лет займы в МФО одобряются чаще всего - в 76% случаев. Чуть ниже уровень одобрения по заявкам граждан в возрасте от 35 до 40 лет - здесь он составляет 75%. Самым молодым (18-24 года) займы одобряются в 71% случаев, что чуть выше, чем поколению их родителей (41-50 лет) - 70%. Более зрелым заемщикам (51-60 лет) одобрение приходит по 63% заявок, а самым старшим (61 год и старше) - в 53% случаев. "Средний уровень одобрения складывается из уровней одобрения для новых и повторных клиентов. Для новых клиентов мы действительно можем сказать, что женщины и работники среднего возраста - наиболее привлекательные группы клиентов: первые во многих случаях более ответственно подходят к выплате займа, а вторые часто обладают более высоким подтвержденным уровнем дохода", - отмечают аналитики компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

микрозаймы, мфо