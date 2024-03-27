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Экс-замминистра энергетики получил тюремный срок и тут же вышел на свободу - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Экс-замминистра энергетики получил тюремный срок и тут же вышел на свободу
Экс-замминистра энергетики получил тюремный срок и тут же вышел на свободу - 27.03.2024, ПРАЙМ
Экс-замминистра энергетики получил тюремный срок и тут же вышел на свободу
Бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова приговорили к 5 годам 4 месяцам колонии по делу о хищениях и тут же выпустили на свободу. Об... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T14:22+0300
2024-03-27T14:35+0300
мошенничество
россия
суд
хищение средств
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова приговорили к 5 годам 4 месяцам колонии по делу о хищениях и тут же выпустили на свободу. Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости из зала Мещанского суда. "Приговорить к 5 годам 4 месяцам лишения свободы... С учетом времени, проведенного в СИЗО, которое поглощает наказание, освободить Тихонова из-под стражи в зале суда", — огласила судья. Кроме того, имущество Тихонова, в том числе недвижимость во Франции, 122 миллиона рублей конфисковали. Суд также оштрафовал его на 501 миллион рублей, лишил орденов Почета и Дружбы и запретил занимать должности на государственной службе. Кроме того, инстанция удовлетворила иск Минэнерго, признанного по делу потерпевшим, о взыскании с него ущерба на сумму 271 852 000 рублей. Остальные шестеро подсудимых получили условные сроки и штрафы в размере до 80 миллионов рублей. Как отмечал Следственный комитет, Тихонов, находясь на посту главы "Российского энергетического агентства" при Минэнерго, организовал хищение более 600 миллионов рублей, которые ведомство выделило на создание информационной системы. Его арестовали в 2020 году.
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россия, суд, хищение средств
Мошенничество, РОССИЯ, суд, хищение средств
14:22 27.03.2024 (обновлено: 14:35 27.03.2024)
 
Экс-замминистра энергетики получил тюремный срок и тут же вышел на свободу

Бывшему замминистра энергетики Тихонову дали более 5 лет за хищения, но тут же освободили

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов в зале суда
Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов в зале суда - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова приговорили к 5 годам 4 месяцам колонии по делу о хищениях и тут же выпустили на свободу. Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости из зала Мещанского суда.
"Приговорить к 5 годам 4 месяцам лишения свободы... С учетом времени, проведенного в СИЗО, которое поглощает наказание, освободить Тихонова из-под стражи в зале суда", — огласила судья.
Кроме того, имущество Тихонова, в том числе недвижимость во Франции, 122 миллиона рублей конфисковали. Суд также оштрафовал его на 501 миллион рублей, лишил орденов Почета и Дружбы и запретил занимать должности на государственной службе.
Кроме того, инстанция удовлетворила иск Минэнерго, признанного по делу потерпевшим, о взыскании с него ущерба на сумму 271 852 000 рублей.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
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Остальные шестеро подсудимых получили условные сроки и штрафы в размере до 80 миллионов рублей.
Как отмечал Следственный комитет, Тихонов, находясь на посту главы "Российского энергетического агентства" при Минэнерго, организовал хищение более 600 миллионов рублей, которые ведомство выделило на создание информационной системы. Его арестовали в 2020 году.
 
МошенничествоРОССИЯсудхищение средств
 
 
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