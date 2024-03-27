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Путин пообещал министру культуры поддержку в "борьбе с Минфином"
Путин пообещал министру культуры поддержку в "борьбе с Минфином" - 27.03.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал министру культуры поддержку в "борьбе с Минфином"
Президент России Владимир Путин пообещал продолжить поддерживать не только музыкальные школы, но и музыкальные училища и вузы, об этом он заявил в ходе встречи... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T20:15+0300
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал продолжить поддерживать не только музыкальные школы, но и музыкальные училища и вузы, об этом он заявил в ходе встречи с работниками культуры Тверской области. "У нас целая программа по капитальным ремонтам и по строительству новых учреждений: училищ, школ музыкальных. И, конечно, нужно обратить внимание на высшие учебные заведения, музыкальные училища. Ольга Борисовна (Любимова, министр культуры — прим. ред.) пускай начинает борьбу с министерством финансов, я постараюсь её поддержать", — сказал Путин. По его словам, нужно обратить внимание на общежития, на материально-техническую базу, на музыкальные инструменты. Президент отметил, что с 2019 года уже оснастили новыми музыкальными инструментами около 2 тысяч учреждений, и еще планируется оснастить около 1,5 тысячи. Он также пообещал и дальше поддерживать производителей отечественных музыкальных инструментов, по его словам, для этого есть целая стратегия. "Мы посмотрим дополнительно, но поддерживать их будем, конечно. Но самая главная поддержка — это обеспечение рынка сбыта. Видите, если у них (производителей — прим. ред.) даже не хватает объемов, значит рынок обеспечивается пока, а мы будем продолжать это делать", — заявил Путин.Глава государства также выступил за сохранение сети муниципальных культурных учреждений, особенно в малых городах и селах, отметив, что средства уже заложены в размере девяти триллионов рублей на ближайшие шесть лет.
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россия, минкультуры, ольга любимова, минфин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Минкультуры, Ольга Любимова, Минфин, Владимир Путин
Путин пообещал министру культуры поддержку в "борьбе с Минфином"
Путин пообещал продолжить поддержку музыкальных школ, училищ и вузов в РФ
ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал продолжить поддерживать не только музыкальные школы, но и музыкальные училища и вузы, об этом он заявил в ходе встречи с работниками культуры Тверской области.
"У нас целая программа по капитальным ремонтам и по строительству новых учреждений: училищ, школ музыкальных. И, конечно, нужно обратить внимание на высшие учебные заведения, музыкальные училища. Ольга Борисовна (Любимова, министр культуры — прим. ред.) пускай начинает борьбу с министерством финансов, я постараюсь её поддержать", — сказал Путин.
По его словам, нужно обратить внимание на общежития, на материально-техническую базу, на музыкальные инструменты. Президент отметил, что с 2019 года уже оснастили новыми музыкальными инструментами около 2 тысяч учреждений, и еще планируется оснастить около 1,5 тысячи.
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Он также пообещал и дальше поддерживать производителей отечественных музыкальных инструментов, по его словам, для этого есть целая стратегия.
"Мы посмотрим дополнительно, но поддерживать их будем, конечно. Но самая главная поддержка — это обеспечение рынка сбыта. Видите, если у них (производителей — прим. ред.) даже не хватает объемов, значит рынок обеспечивается пока, а мы будем продолжать это делать", — заявил Путин.
Глава государства также выступил за сохранение сети муниципальных культурных учреждений, особенно в малых городах и селах, отметив, что средства уже заложены в размере девяти триллионов рублей на ближайшие шесть лет.