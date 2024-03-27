https://1prime.ru/20240327/mosbirzha-846774376.html

Мосбиржа отметила появление в России нового класса инвесторов

Мосбиржа отметила появление в России нового класса инвесторов - 27.03.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа отметила появление в России нового класса инвесторов

Московская биржа обратила внимание на появление в России нового, третьего класса инвесторов, с которым надо тщательно работать, - это люди со сверхкрупным... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T13:43+0300

2024-03-27T13:43+0300

2024-03-27T13:44+0300

мосбиржа

инвесторы

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Московская биржа обратила внимание на появление в России нового, третьего класса инвесторов, с которым надо тщательно работать, - это люди со сверхкрупным капиталом, рассказала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына. "Очень важно обратить внимание на то, что появляется третий класс инвесторов, с которым тоже надо очень тщательно работать. Многие по-разному их называют, кто-то говорит hight net (люди со сверхкрупным капиталом - ред.), кто-то говорит family office", - сказала она, выступая на форуме "Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO". "Понятно, что это те очень-очень-очень-очень богатые люди, которые приняли решение, вольно или невольно, оставлять деньги в России. Соответственно, тоже их куда-то надо инвестировать. Нам кажется, что это может быть одним из серьезных факторов роста этого рынка", - продолжила она. Первые два класса инвесторов - это институциональные инвесторы и розничные инвесторы, преимущественно с небольшими суммами средств на брокерском счете или в доверительном управлении.

https://1prime.ru/20240325/846668536.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, инвесторы