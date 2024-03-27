Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа отметила появление в России нового класса инвесторов - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240327/mosbirzha-846774376.html
Мосбиржа отметила появление в России нового класса инвесторов
Мосбиржа отметила появление в России нового класса инвесторов - 27.03.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа отметила появление в России нового класса инвесторов
Московская биржа обратила внимание на появление в России нового, третьего класса инвесторов, с которым надо тщательно работать, - это люди со сверхкрупным... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:43+0300
2024-03-27T13:44+0300
мосбиржа
инвесторы
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Московская биржа обратила внимание на появление в России нового, третьего класса инвесторов, с которым надо тщательно работать, - это люди со сверхкрупным капиталом, рассказала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына. "Очень важно обратить внимание на то, что появляется третий класс инвесторов, с которым тоже надо очень тщательно работать. Многие по-разному их называют, кто-то говорит hight net (люди со сверхкрупным капиталом - ред.), кто-то говорит family office", - сказала она, выступая на форуме "Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO". "Понятно, что это те очень-очень-очень-очень богатые люди, которые приняли решение, вольно или невольно, оставлять деньги в России. Соответственно, тоже их куда-то надо инвестировать. Нам кажется, что это может быть одним из серьезных факторов роста этого рынка", - продолжила она. Первые два класса инвесторов - это институциональные инвесторы и розничные инвесторы, преимущественно с небольшими суммами средств на брокерском счете или в доверительном управлении.
https://1prime.ru/20240325/846668536.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_816:0:3547:2048_1920x0_80_0_0_0e066921028c9ddf801cb00b55db8d28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, инвесторы
Мосбиржа, инвесторы
13:43 27.03.2024 (обновлено: 13:44 27.03.2024)
 
Мосбиржа отметила появление в России нового класса инвесторов

Мосбиржа отметила появление в России нового класса инвесторов - со сверхкрупным капиталом

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Московская биржа обратила внимание на появление в России нового, третьего класса инвесторов, с которым надо тщательно работать, - это люди со сверхкрупным капиталом, рассказала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына.
"Очень важно обратить внимание на то, что появляется третий класс инвесторов, с которым тоже надо очень тщательно работать. Многие по-разному их называют, кто-то говорит hight net (люди со сверхкрупным капиталом - ред.), кто-то говорит family office", - сказала она, выступая на форуме "Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO".
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Инвестиции США и Европы в экономику Китая будут расти, считает финансист
25 марта, 07:53
"Понятно, что это те очень-очень-очень-очень богатые люди, которые приняли решение, вольно или невольно, оставлять деньги в России. Соответственно, тоже их куда-то надо инвестировать. Нам кажется, что это может быть одним из серьезных факторов роста этого рынка", - продолжила она.
Первые два класса инвесторов - это институциональные инвесторы и розничные инвесторы, преимущественно с небольшими суммами средств на брокерском счете или в доверительном управлении.
 
Мосбиржаинвесторы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала