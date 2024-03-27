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Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро
Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро - 27.03.2024, ПРАЙМ
Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро
Мосгордума приняла решение об увеличении штрафов за административные правонарушения в московском метрополитене, сообщает корреспондент агентства РИА Новости. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T16:25+0300
2024-03-27T17:40+0300
россия
мосгордума
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новости
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мосгордума приняла решение об увеличении штрафов за административные правонарушения в московском метрополитене, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.Согласно новому законопроекту, за использование выключателя "Стоп" эскалатора (кроме случаев аварийной остановки) предусматривается штраф в размере пяти тысяч рублей. Также предлагается увеличить штрафы до двух тысяч рублей за создание препятствий движению пассажиров на входах и выходах в метрополитен.Законопроект был принят на пленарном заседании Мосгордумы со значительным большинством голосов (29 за, 1 против, 7 воздержались), без поправок.
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россия, мосгордума, штраф, новости
РОССИЯ, Мосгордума, штраф, Новости
16:25 27.03.2024 (обновлено: 17:40 27.03.2024)
 
Мосгордума увеличила штрафы за правонарушения в метро

Мосгордума увеличила штрафы за административные правонарушения в метро

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Мосгордума приняла решение об увеличении штрафов за административные правонарушения в московском метрополитене, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.
Согласно новому законопроекту, за использование выключателя "Стоп" эскалатора (кроме случаев аварийной остановки) предусматривается штраф в размере пяти тысяч рублей. Также предлагается увеличить штрафы до двух тысяч рублей за создание препятствий движению пассажиров на входах и выходах в метрополитен.
Законопроект был принят на пленарном заседании Мосгордумы со значительным большинством голосов (29 за, 1 против, 7 воздержались), без поправок.
 
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