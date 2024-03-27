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СМИ: шесть человек, предварительно, погибли при обрушении моста в Балтиморе

СМИ: шесть человек, предварительно, погибли при обрушении моста в Балтиморе - 27.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: шесть человек, предварительно, погибли при обрушении моста в Балтиморе

Шесть человек, чья судьба оставалась неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, штат Мэриленд, по предварительным данным, погибли, передает Associated Press | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T05:35+0300

2024-03-27T05:35+0300

2024-03-27T05:56+0300

происшествия

сша

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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Шесть человек, чья судьба оставалась неизвестной после обрушения моста в Балтиморе, штат Мэриленд, по предварительным данным, погибли, передает Associated Press со ссылкой на руководителя компании Джеффри Прицкера Brawner Builders, чьи рабочие были на мосту во время инцидента. Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки во вторник утром рухнул из-за того, что в него врезалось судно. Полиция и губернатор штата заявили, что каких-либо свидетельств, указывающих на версию о теракте, не обнаружено, это можно квалифицировать как несчастный случай. Как сообщает агентство, ссылаясь на Прицкера, бригада в момент обрушения работала на середине моста. По его словам, шесть человек числятся погибшими.В свою очередь, представитель береговой охраны США заявил, что экстренные службы вряд ли смогут найти живыми шесть человек, судьба которых остается неизвестной после обрушения."На данный момент мы не считаем, что найдем кого-либо из этих людей живыми", - сказал представитель ведомства на пресс-конференции, добавив, что на это влияет в том числе и низкая температура воды.Он отметил, что в 19.30 (2.30 мск) поисково-спасательные работы приостановят.

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