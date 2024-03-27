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Знамение для США. Пушков рассказал о значении ЧП с Балтиморским мостом

Знамение для США. Пушков рассказал о значении ЧП с Балтиморским мостом - 27.03.2024, ПРАЙМ

Знамение для США. Пушков рассказал о значении ЧП с Балтиморским мостом

В США усматривают в разрушении Балтиморского моста, в который врезалось судно, знамение, которое указывает на дальнейшую судьбу страны, отметил в своем... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T07:22+0300

2024-03-27T07:22+0300

2024-03-27T07:22+0300

сша

алексей пушков

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В США усматривают в разрушении Балтиморского моста, в который врезалось судно, знамение, которое указывает на дальнейшую судьбу страны, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Он обратил внимание на то, что за несколько секунд до столкновения на судне по непонятным причинам погасли все огни. "Около 10 секунд судно, похоже, вели вслепую. Когда огни зажглись, было уже поздно", — написал он.По его словам, порт Балтимора, входящий в десятку крупнейших торговых портов США, закрыт на неопределенный срок. При этом по рухнувшему трехкилометровому мосту ежегодно проезжало около 11 миллионов машин, добавил Пушков."Сейчас это тема номер один в США. Некоторые блогеры усматривают в этом знамение, предвещающее судьбу всей Америки", — подчеркнул сенатор.Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился рано утром во вторник из-за того, что в него врезалось судно. Полиция и губернатор штата Мэриленд заявили, что каких-либо свидетельств, указывающих на версию о теракте, не обнаружено, это можно квалифицировать как несчастный случай. По предварительным данным, погибли шесть рабочих, находившихся на мосту в момент ЧП.

https://1prime.ru/20240326/usa-846709714.html

сша

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сша, алексей пушков