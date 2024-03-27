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Минтранс США оценил ежедневный убыток от рухнувшего моста - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Минтранс США оценил ежедневный убыток от рухнувшего моста
Минтранс США оценил ежедневный убыток от рухнувшего моста - 27.03.2024, ПРАЙМ
Минтранс США оценил ежедневный убыток от рухнувшего моста
Балтиморский порт, работа которого оказалась нарушена из-за обрушения моста, ежесуточно обрабатывал грузы стоимостью до 200 миллионов долларов, сообщил министр... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T22:00+0300
2024-03-27T22:00+0300
происшествия
сша
мост
убытки
минтранс сша
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ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Балтиморский порт, работа которого оказалась нарушена из-за обрушения моста, ежесуточно обрабатывал грузы стоимостью до 200 миллионов долларов, сообщил министр транспорта США Пит Буттиджич. "Каждый день через порт проходил (грузопоток стоимостью) от 100 до 200 миллионов долларов. На кону также около двух миллионов долларов ежедневного заработка (сотрудников)", — ответил он на вопрос о сумме убытков. Накануне в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился автомобильный мост, в который врезался сингапурский контейнеровоз Dali. В результате погибли шесть человек, власти исключили версию теракта.Власти города Балтимор объявили ЧП "происшествием с большим количеством пострадавших", сообщил телеканал CBS. Позднее CBS отметил, что вокруг судна, резавшегося в автомобильный мост, обнаружили крупный разлив дизельного топлива.
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сша, мост, убытки, минтранс сша
Происшествия, США, мост, убытки, Минтранс США
22:00 27.03.2024
 
Минтранс США оценил ежедневный убыток от рухнувшего моста

Минтранс США оценил ежедневный убыток от рухнувшего моста в $200 миллионов

© Фото : Скриншот видеоОбрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
Обрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© Фото : Скриншот видео
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ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Балтиморский порт, работа которого оказалась нарушена из-за обрушения моста, ежесуточно обрабатывал грузы стоимостью до 200 миллионов долларов, сообщил министр транспорта США Пит Буттиджич.
"Каждый день через порт проходил (грузопоток стоимостью) от 100 до 200 миллионов долларов. На кону также около двух миллионов долларов ежедневного заработка (сотрудников)", — ответил он на вопрос о сумме убытков.
Накануне в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился автомобильный мост, в который врезался сингапурский контейнеровоз Dali. В результате погибли шесть человек, власти исключили версию теракта.
Власти города Балтимор объявили ЧП "происшествием с большим количеством пострадавших", сообщил телеканал CBS. Позднее CBS отметил, что вокруг судна, резавшегося в автомобильный мост, обнаружили крупный разлив дизельного топлива.
Флаг США
В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста
Вчера, 13:33
 
ПроисшествияСШАмостубыткиМинтранс США
 
 
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