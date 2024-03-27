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Минтранс США оценил ежедневный убыток от рухнувшего моста

Минтранс США оценил ежедневный убыток от рухнувшего моста - 27.03.2024, ПРАЙМ

Минтранс США оценил ежедневный убыток от рухнувшего моста

Балтиморский порт, работа которого оказалась нарушена из-за обрушения моста, ежесуточно обрабатывал грузы стоимостью до 200 миллионов долларов, сообщил министр... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T22:00+0300

2024-03-27T22:00+0300

2024-03-27T22:00+0300

происшествия

сша

мост

убытки

минтранс сша

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ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Балтиморский порт, работа которого оказалась нарушена из-за обрушения моста, ежесуточно обрабатывал грузы стоимостью до 200 миллионов долларов, сообщил министр транспорта США Пит Буттиджич. "Каждый день через порт проходил (грузопоток стоимостью) от 100 до 200 миллионов долларов. На кону также около двух миллионов долларов ежедневного заработка (сотрудников)", — ответил он на вопрос о сумме убытков. Накануне в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился автомобильный мост, в который врезался сингапурский контейнеровоз Dali. В результате погибли шесть человек, власти исключили версию теракта.Власти города Балтимор объявили ЧП "происшествием с большим количеством пострадавших", сообщил телеканал CBS. Позднее CBS отметил, что вокруг судна, резавшегося в автомобильный мост, обнаружили крупный разлив дизельного топлива.

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сша, мост, убытки, минтранс сша