Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, когда Швеция начнет размещать своих военных в Латвии - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240327/nato-846771459.html
Раскрыто, когда Швеция начнет размещать своих военных в Латвии
Раскрыто, когда Швеция начнет размещать своих военных в Латвии - 27.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, когда Швеция начнет размещать своих военных в Латвии
В рамках членства в НАТО Швеция намерена начать размещение своей армии в Латвии с ноября 2024 года, сообщает издание Politico со ссылкой на шведского посла при... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T12:40+0300
2024-03-27T12:52+0300
швеция
нато
латвия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В рамках членства в НАТО Швеция намерена начать размещение своей армии в Латвии с ноября 2024 года, сообщает издание Politico со ссылкой на шведского посла при альянсе Акселя Вернхоффа, у которого оно брало интервью."Вернхофф подтвердил план Швеции разместить войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября", - сообщает автор статьи.Также уточняется, что некоторые миссии могут стартовать раньше установленного срока, например, разминирование. Кроме того, по данным издания, шведские солдаты будут размещаться в Латвии на ротационной основе и сменяться военным персоналом из Дании.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта.
https://1prime.ru/20240325/sweden-846673402.html
швеция
латвия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
швеция, нато, латвия
ШВЕЦИЯ, НАТО, ЛАТВИЯ
12:40 27.03.2024 (обновлено: 12:52 27.03.2024)
 
Раскрыто, когда Швеция начнет размещать своих военных в Латвии

Politico: Швеция в рамках НАТО планирует начать размещать своих военных в Латвии с ноября

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В рамках членства в НАТО Швеция намерена начать размещение своей армии в Латвии с ноября 2024 года, сообщает издание Politico со ссылкой на шведского посла при альянсе Акселя Вернхоффа, у которого оно брало интервью.
"Вернхофф подтвердил план Швеции разместить войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября", - сообщает автор статьи.
Флаг Швеции
"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод
25 марта, 11:01
Также уточняется, что некоторые миссии могут стартовать раньше установленного срока, например, разминирование. Кроме того, по данным издания, шведские солдаты будут размещаться в Латвии на ротационной основе и сменяться военным персоналом из Дании.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта.
 
ШВЕЦИЯНАТОЛАТВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала