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Раскрыто, когда Швеция начнет размещать своих военных в Латвии

Раскрыто, когда Швеция начнет размещать своих военных в Латвии - 27.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, когда Швеция начнет размещать своих военных в Латвии

В рамках членства в НАТО Швеция намерена начать размещение своей армии в Латвии с ноября 2024 года, сообщает издание Politico со ссылкой на шведского посла при... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T12:40+0300

2024-03-27T12:40+0300

2024-03-27T12:52+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В рамках членства в НАТО Швеция намерена начать размещение своей армии в Латвии с ноября 2024 года, сообщает издание Politico со ссылкой на шведского посла при альянсе Акселя Вернхоффа, у которого оно брало интервью."Вернхофф подтвердил план Швеции разместить войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября", - сообщает автор статьи.Также уточняется, что некоторые миссии могут стартовать раньше установленного срока, например, разминирование. Кроме того, по данным издания, шведские солдаты будут размещаться в Латвии на ротационной основе и сменяться военным персоналом из Дании.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта.

https://1prime.ru/20240325/sweden-846673402.html

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