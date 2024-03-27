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ADNOC начала добычу нефти на новых морских месторождениях

ADNOC начала добычу нефти на новых морских месторождениях - 27.03.2024, ПРАЙМ

ADNOC начала добычу нефти на новых морских месторождениях

Государственная нефтяная компания столичного региона ОАЭ Абу-Даби ADNOC начала добычу нефти на управляемом вместе с китайской корпорацией CNPC морском шельфе... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T17:00+0300

2024-03-27T17:00+0300

2024-03-27T17:00+0300

энергетика

оаэ

добыча нефти

месторождение

месторождение нефти

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ДОХА, 27 мар — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания столичного региона ОАЭ Абу-Даби ADNOC начала добычу нефти на управляемом вместе с китайской корпорацией CNPC морском шельфе Бельбазем с расчетом получать до 45 тысяч баррелей в сутки, говорится в сообщении на сайте ADNOC. На шельфе, который находится примерно в 120 километрах к северо-западу от столицы ОАЭ Абу-Даби, расположены три месторождения. "Начало добычи сырой нефти на шельфе Бельбазем отражает успех стратегического партнерства между ADNOC и Китайской национальной нефтяной корпорацией, а также говорит о прочных и налаженных двусторонних отношениях между ОАЭ и Китаем", — сказал по этому поводу генеральный директор департамента разведки, разработки и добычи ADNOC Абдель Монейм Сейф аль-Кинди, слова которого приводит компания. "В рамках постоянных усилий по достижению максимально возможной пользы от ресурсов Абу-Даби ADNOC... постоянно стремится обеспечить безопасные надежные поставки энергоносителей потребителям на местном и международном уровнях", — добавил он. Морской зоной Бельбазем управляет компания Al Yasat Petroleum Company, совместное предприятие ADNOC и CNPC. По данным ADNOC, ожидается, что производственная мощность морского месторождения Бельбазем постепенно увеличится до 45 тысяч баррелей в день легкой сырой нефти и 27 миллионов кубических футов в день попутного газа, что будет способствовать цели ADNOC по достижению объема добычи в пять миллионов баррелей в день. К 2027 году выход на эти показатели позволит ОАЭ достичь самообеспеченности газом. Al Yasat Petroleum считается пионером в применении инструментов моделирования и анализа, использующих приложения искусственного интеллекта при добыче на морских участках, которыми она управляет.

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оаэ, добыча нефти, месторождение, месторождение нефти