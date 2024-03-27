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Названа выгода Казахстана от транзита российской и китайской нефти
Названа выгода Казахстана от транзита российской и китайской нефти - 27.03.2024, ПРАЙМ
Названа выгода Казахстана от транзита российской и китайской нефти
В Казахстане ратифицировали протокол об изменениях в соглашении с РФ о транзите российской нефти в Китай, пишет Kazpravda.kz. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T17:34+0300
2024-03-27T17:34+0300
2024-03-27T17:52+0300
энергетика
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транзит нефти в китай
транзит российской нефти
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В Казахстане ратифицировали протокол об изменениях в соглашении с РФ о транзите российской нефти в Китай, пишет Kazpravda.kz.Согласно протоколу, разрешен транзит российской нефти через Казахстан в КНР до 1 января 2034 года по цене 2,1 доллара за тонну (оплата в тенге на основании курса доллара).Как отметили в правительстве Казахстана, страна от транзита ежемесячно будет получать 171 миллион долларов. Также транзит российской нефти загрузит мощности Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Помимо этого, Казахстан получит возможность реализовать собственную нефть через замещение российской.Ранее Россия и Казахстан договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай с 7 до 10 миллионов в год.Поставки российской нефти в КНР будут проходить по маршруту "Атырау — Самара — Туймазы — Омск — Новосибирск-2 — Прииртышск — ПНХЗ".Магистральный нефтепровод "ТОН-2" проходит по территориям Казахстана и России. По казахстанскому участку протяженностью 186,25 километра осуществляются поставки нефти на Павлодарский нефтехимический завод, транзит российской нефти в КНР и Узбекистан.Правительство России в конце 2022 года одобрило продление с Казахстаном на 10 лет, до 1 января 2034 года, соглашения о транзите через его территорию в Китай до 10 миллионов тонн российской нефти. Срок первоначального соглашения, подписанного в декабре 2013 года, завершился 1 января 2024 года. Уполномоченной организацией от российской стороны является "Роснефть", от казахстанской — "Казтрансойл".
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россия, казахстан, транзит нефти, транзит нефти в китай, транзит российской нефти
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, транзит нефти, транзит нефти в Китай, транзит российской нефти
Названа выгода Казахстана от транзита российской и китайской нефти
Казахстан заработает десятки миллионов долларов на транзите нефти из РФ в Китай
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ.
В Казахстане ратифицировали протокол об изменениях в соглашении с РФ о транзите российской нефти в Китай, пишет Kazpravda.kz
.
Согласно протоколу, разрешен транзит российской нефти через Казахстан в КНР до 1 января 2034 года по цене 2,1 доллара за тонну (оплата в тенге на основании курса доллара).
Как отметили в правительстве Казахстана, страна от транзита ежемесячно будет получать 171 миллион долларов. Также транзит российской нефти загрузит мощности Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Помимо этого, Казахстан получит возможность реализовать собственную нефть через замещение российской.
Ранее Россия и Казахстан договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай с 7 до 10 миллионов в год.
Поставки российской нефти в КНР будут проходить по маршруту "Атырау — Самара — Туймазы — Омск — Новосибирск-2 — Прииртышск — ПНХЗ".
Казахстан продлил запрет на вывоз СУГ и на ввоз пшеницы
Магистральный нефтепровод "ТОН-2" проходит по территориям Казахстана и России. По казахстанскому участку протяженностью 186,25 километра осуществляются поставки нефти на Павлодарский нефтехимический завод, транзит российской нефти в КНР и Узбекистан.
Правительство России в конце 2022 года одобрило продление с Казахстаном на 10 лет, до 1 января 2034 года, соглашения о транзите через его территорию в Китай до 10 миллионов тонн российской нефти. Срок первоначального соглашения, подписанного в декабре 2013 года, завершился 1 января 2024 года. Уполномоченной организацией от российской стороны является "Роснефть", от казахстанской — "Казтрансойл".