https://1prime.ru/20240327/neft-846788550.html

Названа выгода Казахстана от транзита российской и китайской нефти

Названа выгода Казахстана от транзита российской и китайской нефти - 27.03.2024, ПРАЙМ

Названа выгода Казахстана от транзита российской и китайской нефти

В Казахстане ратифицировали протокол об изменениях в соглашении с РФ о транзите российской нефти в Китай, пишет Kazpravda.kz. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T17:34+0300

2024-03-27T17:34+0300

2024-03-27T17:52+0300

энергетика

россия

казахстан

транзит нефти

транзит нефти в китай

транзит российской нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/76797/14/767971430_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8cbc607e0b0f830b1722e125fa04b5fc.jpg

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. В Казахстане ратифицировали протокол об изменениях в соглашении с РФ о транзите российской нефти в Китай, пишет Kazpravda.kz.Согласно протоколу, разрешен транзит российской нефти через Казахстан в КНР до 1 января 2034 года по цене 2,1 доллара за тонну (оплата в тенге на основании курса доллара).Как отметили в правительстве Казахстана, страна от транзита ежемесячно будет получать 171 миллион долларов. Также транзит российской нефти загрузит мощности Павлодарского нефтеперерабатывающего завода. Помимо этого, Казахстан получит возможность реализовать собственную нефть через замещение российской.Ранее Россия и Казахстан договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай с 7 до 10 миллионов в год.Поставки российской нефти в КНР будут проходить по маршруту "Атырау — Самара — Туймазы — Омск — Новосибирск-2 — Прииртышск — ПНХЗ".Магистральный нефтепровод "ТОН-2" проходит по территориям Казахстана и России. По казахстанскому участку протяженностью 186,25 километра осуществляются поставки нефти на Павлодарский нефтехимический завод, транзит российской нефти в КНР и Узбекистан.Правительство России в конце 2022 года одобрило продление с Казахстаном на 10 лет, до 1 января 2034 года, соглашения о транзите через его территорию в Китай до 10 миллионов тонн российской нефти. Срок первоначального соглашения, подписанного в декабре 2013 года, завершился 1 января 2024 года. Уполномоченной организацией от российской стороны является "Роснефть", от казахстанской — "Казтрансойл".

https://1prime.ru/20240314/kazakhstan-846319324.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, транзит нефти, транзит нефти в китай, транзит российской нефти