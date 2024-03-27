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НРД освободит от платы разрешенные властями операции с ценными бумагами

НРД освободит от платы разрешенные властями операции с ценными бумагами - 27.03.2024, ПРАЙМ

НРД освободит от платы разрешенные властями операции с ценными бумагами

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) до конца года не будет взимать плату за операции с ценными бумагами, специально... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T15:41+0300

2024-03-27T15:41+0300

2024-03-27T15:42+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) до конца года не будет взимать плату за операции с ценными бумагами, специально разрешенные правительственной комиссией, президентом РФ и соответствующие требованиям Банка России, следует из сообщения депозитария. "В соответствии с решением правления НКО АО НРД от 21 марта 2024 года с 1 марта 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно вводится маркетинговый период, в течение которого: не взимается плата за … сделки с ценными бумагами … согласно которым инвесторы - нерезиденты будут вправе продать ценные бумаги российских эмитентов, в рамках предложения о приобретении их со стороны эмитента-резидента", - говорится в сообщении. Также под действие маркетингового периода попадают сделки между резидентом и нерезидентом по встречным поручениям депонента-отправителя и депонента-получателя ценных бумаг. Кроме того, освобождаются от платы переводы ценных бумаг в рамках одного счета депо по поручению депонента. НРД указывает, что эти операции должны проходить с "разрешения правительственной комиссии и (или) на основании специального решения президента Российской Федерации, … соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и решениям совета директоров Банка России, официальным разъяснениям Банка России".

https://1prime.ru/20240325/846670574.html

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нрд, ценные бумаги, россия