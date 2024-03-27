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Управляющего директора рудника "Пионер" заключили под стражу

Управляющего директора рудника "Пионер" заключили под стражу - 27.03.2024, ПРАЙМ

Управляющего директора рудника "Пионер" заключили под стражу

Управляющий директор расположенного в Приамурье рудника "Пионер", где с 18 марта под завалами находится 13 горняков, заключили под стражу, сообщили в... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T07:43+0300

2024-03-27T07:43+0300

2024-03-27T08:03+0300

рудник

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мар – ПРАЙМ. Управляющий директор расположенного в Приамурье рудника "Пионер", где с 18 марта под завалами находится 13 горняков, заключили под стражу, сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда."Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУ СК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бирюкову А.В., обвиняемому в нарушении требований безопасности при производстве работ сроком на 1 месяц 24 дня, то есть до 19 мая 2024 года", - говорится в сообщении.Из материалов дела следует, что Бирюков обвиняется в совершении тяжкого преступления. Наказание за него до 7 лет лишения свободы. В суде посчитали, что находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, уничтожить доказательства, воздействовать на свидетелей. Представитель амурской прокуратуры ходатайство следствия поддержал. Защитник просил избрать более мягкую меру - домашний арест или залог.Согласно информации СК РФ, вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте.Как полагает следствие, обвиняемый, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте ведутся в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако подследственный не организовал работы по осушению карьера. Длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород.Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области управляющему директору рудника "Пионер", задержанному накануне, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ).

https://1prime.ru/20231117/842290608.html

амурская область

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рудник, амурская область