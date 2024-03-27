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Россиян предупредили о морозах до минус 40 градусов - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о морозах до минус 40 градусов
Россиян предупредили о морозах до минус 40 градусов - 27.03.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о морозах до минус 40 градусов
На севере Урала и в Сибири, а также в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области ожидаются аномальные морозы от минус 20 до минус 40 градусов, заявил в... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T16:39+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. На севере Урала и в Сибири, а также в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области ожидаются аномальные морозы от минус 20 до минус 40 градусов, заявил в беседе с агентством РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность", - отметил он.Вильфанд отметил, что в период с 27 по 29 марта ожидаются морозы в Ненецком автономном округе и Республике Коми, где температура опустится на 7-10 градусов ниже нормы, до минус 27-28 градусов.Ямало-Ненецкий автономный округ также столкнется с холодом до минус 32 градусов. В других регионах, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край и Якутию, ожидаются морозы до минус 35-40 градусов, заключил Вильфанд.
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россия, морозы, новости
РОССИЯ, морозы, Новости
16:39 27.03.2024 (обновлено: 16:47 27.03.2024)
 
Россиян предупредили о морозах до минус 40 градусов

Вильфанд: в девять регионов России придут аномальны морозы до минус 40 градусов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. На севере Урала и в Сибири, а также в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области ожидаются аномальные морозы от минус 20 до минус 40 градусов, заявил в беседе с агентством РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность", - отметил он.
Вильфанд отметил, что в период с 27 по 29 марта ожидаются морозы в Ненецком автономном округе и Республике Коми, где температура опустится на 7-10 градусов ниже нормы, до минус 27-28 градусов.
Ямало-Ненецкий автономный округ также столкнется с холодом до минус 32 градусов. В других регионах, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край и Якутию, ожидаются морозы до минус 35-40 градусов, заключил Вильфанд.
 
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