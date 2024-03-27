https://1prime.ru/20240327/pribyl-846732445.html
Доходы российских авиакомпаний достигли максимума
Доходы российских авиакомпаний достигли максимума - 27.03.2024, ПРАЙМ
Доходы российских авиакомпаний достигли максимума
За 2023 год российские авиакомпании нарастили прибыль на треть, тем самым превысив максимумы 2019 года, сообщает издание "Коммерсантъ". | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T06:36+0300
2024-03-27T06:36+0300
2024-03-27T07:36+0300
россия
авиакомпании
прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/83997/41/839974180_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_35799ea905e4c1959ff6fe2789afcaeb.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. За 2023 год российские авиакомпании нарастили прибыль на треть, тем самым превысив максимумы 2019 года, сообщает издание "Коммерсантъ".Так, согласно аналитическому отчету, совокупная выручка авиакомпаний выросла на 31%, или до 1,37 триллиона рублей в прошлой году. Эти показатели, как пишут авторы статьи, достигли рекордной отметки.Кроме того, уточняется, что прибыльность авиаперевозок также вышла на высокий уровень.Как отмечают эксперты, в дальнейшем у авиакомпаний будет меньше возможностей повышать цены, однако их расходы продолжат увеличиваться. По их словам, потенциал для подорожания перелетов сохранится и не приведет к существенному сокращению пассажиропотока.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83997/41/839974180_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e6fa5711974b5caa21bf2237a97c2be6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авиакомпании, прибыль
РОССИЯ, авиакомпании, прибыль
Доходы российских авиакомпаний достигли максимума
"Ъ": выручка российских авиакомпаний в 2023 году выросла до 1,37 трлн рублей
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
За 2023 год российские авиакомпании нарастили прибыль на треть, тем самым превысив максимумы 2019 года, сообщает издание "Коммерсантъ"
.
Так, согласно аналитическому отчету, совокупная выручка авиакомпаний выросла на 31%, или до 1,37 триллиона рублей в прошлой году. Эти показатели, как пишут авторы статьи, достигли рекордной отметки.
Кроме того, уточняется, что прибыльность авиаперевозок также вышла на высокий уровень.
Как отмечают эксперты, в дальнейшем у авиакомпаний будет меньше возможностей повышать цены, однако их расходы продолжат увеличиваться. По их словам, потенциал для подорожания перелетов сохранится и не приведет к существенному сокращению пассажиропотока.