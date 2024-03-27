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Доходы российских авиакомпаний достигли максимума - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Доходы российских авиакомпаний достигли максимума
Доходы российских авиакомпаний достигли максимума - 27.03.2024, ПРАЙМ
Доходы российских авиакомпаний достигли максимума
За 2023 год российские авиакомпании нарастили прибыль на треть, тем самым превысив максимумы 2019 года, сообщает издание "Коммерсантъ". | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T06:36+0300
2024-03-27T07:36+0300
россия
авиакомпании
прибыль
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. За 2023 год российские авиакомпании нарастили прибыль на треть, тем самым превысив максимумы 2019 года, сообщает издание "Коммерсантъ".Так, согласно аналитическому отчету, совокупная выручка авиакомпаний выросла на 31%, или до 1,37 триллиона рублей в прошлой году. Эти показатели, как пишут авторы статьи, достигли рекордной отметки.Кроме того, уточняется, что прибыльность авиаперевозок также вышла на высокий уровень.Как отмечают эксперты, в дальнейшем у авиакомпаний будет меньше возможностей повышать цены, однако их расходы продолжат увеличиваться. По их словам, потенциал для подорожания перелетов сохранится и не приведет к существенному сокращению пассажиропотока.
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россия, авиакомпании, прибыль
РОССИЯ, авиакомпании, прибыль
06:36 27.03.2024 (обновлено: 07:36 27.03.2024)
 
Доходы российских авиакомпаний достигли максимума

"Ъ": выручка российских авиакомпаний в 2023 году выросла до 1,37 трлн рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании Air Moldova
Самолет Airbus A320 авиакомпании Air Moldova - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. За 2023 год российские авиакомпании нарастили прибыль на треть, тем самым превысив максимумы 2019 года, сообщает издание "Коммерсантъ".
Так, согласно аналитическому отчету, совокупная выручка авиакомпаний выросла на 31%, или до 1,37 триллиона рублей в прошлой году. Эти показатели, как пишут авторы статьи, достигли рекордной отметки.
Кроме того, уточняется, что прибыльность авиаперевозок также вышла на высокий уровень.
Как отмечают эксперты, в дальнейшем у авиакомпаний будет меньше возможностей повышать цены, однако их расходы продолжат увеличиваться. По их словам, потенциал для подорожания перелетов сохранится и не приведет к существенному сокращению пассажиропотока.
 
РОССИЯавиакомпанииприбыль
 
 
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