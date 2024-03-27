https://1prime.ru/20240327/provokatsii-846725543.html

Киберспециалист назвал способы обезопасить себя от провокаторов в интернете

Киберспециалист назвал способы обезопасить себя от провокаторов в интернете - 27.03.2024, ПРАЙМ

Киберспециалист назвал способы обезопасить себя от провокаторов в интернете

Спастись от потока провокаций, обрушившийся на россиян в мессенджерах после теракта в "Крокусе", полностью невозможно, но снизить риски поможет знание правил... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T03:03+0300

2024-03-27T03:03+0300

2024-03-27T03:03+0300

эксклюзив

вербовка

рудн

дмитрий кулябов

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Спастись от потока провокаций, обрушившийся на россиян в мессенджерах после теракта в "Крокусе", полностью невозможно, но снизить риски поможет знание правил цифровой гигиены, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности РУДН Дмитрий Кулябов."К сожалению, никакие технические средства на уровне пользователя не могут спасти от мошенничества на доверии, что и представляет собой вербовка в интернете. Защитить может только владение критическим мышлением. Не принимайте решение сразу. Подумайте. Советуйтесь с родными и близкими. Будьте критичны к себе", - советует он.Необходимо также широкое информирование целевой аудитории о методах мошенничества. Как пример, можно привести информирование преподавателей и научных работников о рассылке именных мошеннических сообщений в мессенджерах от, якобы, руководства вуза (ректор, проректор и т.д.). Если Вы получили личное сообщение от значимого человека (ректора, декана), то спросите себя, а знает ли он вообще о Вашем существовании (если Вы знакомы лично, проще связаться напрямую).Что касается навыков работы с информационными системами, то они стандартные, и должны применяться постоянно, а не только в экстремальных ситуациях.Парольная защита- Использовать отдельный пароль для каждого сервиса;- Использовать стойкие случайные пароли;- Регулярно менять свои пароли.- Для организации этого процесса настоятельно рекомендуется использовать менеджер паролей. Например, KeePassXC (https://keepassxc.org/).- Использовать его для всех паролей, от приложений и сайтов.- Расширенная защита- Подключить везде, где возможно, двухфакторную аутентификацию (2FA).- В качестве факторов аутентификации можно использовать push-сообщения, sms-сообщения.Телефон- Не следует отвечать на звонки с незнакомых номеров и общаться с операторами на другом конце;- Если к Вам обращаются из какой-либо организации (банк, оператор сотовой связи, госструктура), прервите разговор и перезвоните в данную организацию по официальному телефону (или обратитесь в офис);- Желательно установить систему защиты от телефонного спама (МТС, Тинькофф, Яндекс).Защита банковских карт- Не сообщайте данные своей банковской карты;- Сотрудник банка во время разговора по телефону для идентификации клиента обычно спрашивает ФИО, дату рождения, секретное слово. Могут запросить последние 4 цифры карты. Другая информация не запрашивается (код из СМС, CVV-код);- Если по вашей карте совершают операции или есть опасность совершения операций, необходимо заблокировать карту;- Храните данные карты в парольных менеджерах;- Включите двухфакторную аутентификацию.Самый главный критерий для выбора системы хранения и обработки личных данных — данные должны быть у Вас. Данные, находящиеся в сети, Вам не принадлежат, заключил профессор Кулябов.

https://1prime.ru/20240317/846416372.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, вербовка, рудн, дмитрий кулябов