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Путину доложат о льготных перелетах для жителей Калининградской области - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Путину доложат о льготных перелетах для жителей Калининградской области
Путину доложат о льготных перелетах для жителей Калининградской области - 27.03.2024, ПРАЙМ
Путину доложат о льготных перелетах для жителей Калининградской области
Правительство России и власти Калининградской области доложат о льготных перелетах для жителей региона, следует из поручения президента России Владимира Путина. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:34+0300
2024-03-27T13:35+0300
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Правительство России и власти Калининградской области доложат о льготных перелетах для жителей региона, следует из поручения президента России Владимира Путина.Соответствующий перечень размещен на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Калининградской области: принять меры, направленные на расширение (начиная с 2024 года) категории лиц, воздушные перевозки которых осуществляются с использованием механизма предоставления организациям воздушного транспорта субсидий", - сказано в тексте.Отмечается, что в список необходимо включить жителей калининградской области. Путин также поручил проработать финансирование соответствующего вопроса.Доклад представят до 15 апреля.Глава государства также поручил до 15 апреля представить доклад о выделении дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область в условиях санкций. Доклад об объеме необходимых бюджетных ассигнований для осуществления таких перевозок в 2024-2027 годах представят к 15 декабря.
https://1prime.ru/20240321/846557164.html
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владимир путин, правительство рф
Владимир Путин, Правительство РФ
13:34 27.03.2024 (обновлено: 13:35 27.03.2024)
 
Путину доложат о льготных перелетах для жителей Калининградской области

Путин поручил кабмину и властям Калининграда доложить о льготных перелетах для жителей

Калининградская область вскоре может начать экспорт сельхозпродукции в Евросоюз
Калининградская область вскоре может начать экспорт сельхозпродукции в Евросоюз
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Правительство России и власти Калининградской области доложат о льготных перелетах для жителей региона, следует из поручения президента России Владимира Путина.
Соответствующий перечень размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Калининградской области: принять меры, направленные на расширение (начиная с 2024 года) категории лиц, воздушные перевозки которых осуществляются с использованием механизма предоставления организациям воздушного транспорта субсидий", - сказано в тексте.
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Отмечается, что в список необходимо включить жителей калининградской области. Путин также поручил проработать финансирование соответствующего вопроса.
Доклад представят до 15 апреля.
Глава государства также поручил до 15 апреля представить доклад о выделении дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область в условиях санкций. Доклад об объеме необходимых бюджетных ассигнований для осуществления таких перевозок в 2024-2027 годах представят к 15 декабря.
 
Владимир ПутинПравительство РФ
 
 
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