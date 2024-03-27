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Путину представят идеи эксперимента с переходом на электромобили
Путину представят идеи эксперимента с переходом на электромобили - 27.03.2024, ПРАЙМ
Путину представят идеи эксперимента с переходом на электромобили
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить до 15 июня предложения о необходимости проведения в Калининградской области эксперимента по... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:43+0300
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2024-03-27T13:43+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить до 15 июня предложения о необходимости проведения в Калининградской области эксперимента по переходу на электромобили, говорится в поручении, опубликованном на официальном сайте Кремля."Правительству РФ... подготовить при участии правительства Калининградской области и Госкорпорации "Росатом" и представить предложения о целесообразности проведения в Калининградской области эксперимента по поэтапному переходу к использованию электромобилей и развития для этих целей зарядной инфраструктуры электрического транспорта", - сказано в поручении.Отмечается, что подготовить предложения необходимо до 15 июня 2024 года, ответственным за исполнение поручения президент назначил главу правительства Михаила Мишустина.Ранее сообщалось, что "Автотор" до конца апреля передаст 50 электромобилей марки "Амбер Авто" в таксопарк Калининграда."Автотор" строит в Калининграде несколько промышленных площадок, одна из которых будет производить аккумуляторы для электромобилей. Там будут использовать литийионные накопители с завода компании "Рэнера" под Неманом.
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РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
Путину представят идеи эксперимента с переходом на электромобили
Путину представят идеи эксперимента в Калининградской области с переходом на электромобили
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить до 15 июня предложения о необходимости проведения в Калининградской области эксперимента по переходу на электромобили, говорится в поручении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
"Правительству РФ... подготовить при участии правительства Калининградской области и Госкорпорации "Росатом" и представить предложения о целесообразности проведения в Калининградской области эксперимента по поэтапному переходу к использованию электромобилей и развития для этих целей зарядной инфраструктуры электрического транспорта", - сказано в поручении.
Отмечается, что подготовить предложения необходимо до 15 июня 2024 года, ответственным за исполнение поручения президент назначил главу правительства Михаила Мишустина.
Ранее сообщалось, что "Автотор" до конца апреля передаст 50 электромобилей марки "Амбер Авто" в таксопарк Калининграда.
"Автотор" строит в Калининграде несколько промышленных площадок, одна из которых будет производить аккумуляторы для электромобилей. Там будут использовать литийионные накопители с завода компании "Рэнера" под Неманом.