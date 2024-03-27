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Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей - 27.03.2024, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение до 15 июня 2024 года рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T16:02+0300
2024-03-27T16:02+0300
2024-03-27T16:02+0300
россия
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству поручение до 15 июня 2024 года рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей, рассказали в пресс-службе Кремля."Правительству России... рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", - сообщается в матерале.Как отметил депутат Государственной Думы Антон Горелкин, Россия способна производить недорогие игровые приставки для дистанционного гейминга из комплектующих с рынков дружественных стран. По его словам, на данный момент у России нет аппаратной базы для производства игровых консолей, способных конкурировать с PlayStation или Xbox.Кроме того, парламентарий отметил, что если украинский конфликт перейдет в более ожесточенную фазу компании PlayStation и Xbox могут еще больше усложнить жизнь геймерам из России, в том числе перекрыть использующиеся ими сейчас теневые схемы покупки игр.
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россия, playstation, xbox, правительство
РОССИЯ, PlayStation, Xbox, правительство
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей
Путин поручил до 15 июня рассмотреть идею производства приставок и консолей
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству поручение до 15 июня 2024 года рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей, рассказали в пресс-службе Кремля.
"Правительству России... рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", - сообщается в матерале.
Байден в очередной раз публично оскорбил Путина
Как отметил депутат Государственной Думы Антон Горелкин, Россия способна производить недорогие игровые приставки для дистанционного гейминга из комплектующих с рынков дружественных стран. По его словам, на данный момент у России нет аппаратной базы для производства игровых консолей, способных конкурировать с PlayStation или Xbox.
Кроме того, парламентарий отметил, что если украинский конфликт перейдет в более ожесточенную фазу компании PlayStation и Xbox могут еще больше усложнить жизнь геймерам из России, в том числе перекрыть использующиеся ими сейчас теневые схемы покупки игр.