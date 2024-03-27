https://1prime.ru/20240327/putin-846784694.html

Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей

Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей - 27.03.2024, ПРАЙМ

Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение до 15 июня 2024 года рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей,... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T16:02+0300

2024-03-27T16:02+0300

2024-03-27T16:02+0300

россия

playstation

xbox

правительство

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846719920_0:122:3035:1829_1920x0_80_0_0_aa762683e52019696671bb8178b39131.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству поручение до 15 июня 2024 года рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей, рассказали в пресс-службе Кремля."Правительству России... рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", - сообщается в матерале.Как отметил депутат Государственной Думы Антон Горелкин, Россия способна производить недорогие игровые приставки для дистанционного гейминга из комплектующих с рынков дружественных стран. По его словам, на данный момент у России нет аппаратной базы для производства игровых консолей, способных конкурировать с PlayStation или Xbox.Кроме того, парламентарий отметил, что если украинский конфликт перейдет в более ожесточенную фазу компании PlayStation и Xbox могут еще больше усложнить жизнь геймерам из России, в том числе перекрыть использующиеся ими сейчас теневые схемы покупки игр.

https://1prime.ru/20240327/bayden-846732848.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, playstation, xbox, правительство