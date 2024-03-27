Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240327/putin-846784694.html
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей - 27.03.2024, ПРАЙМ
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение до 15 июня 2024 года рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T16:02+0300
2024-03-27T16:02+0300
россия
playstation
xbox
правительство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846719920_0:122:3035:1829_1920x0_80_0_0_aa762683e52019696671bb8178b39131.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству поручение до 15 июня 2024 года рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей, рассказали в пресс-службе Кремля."Правительству России... рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", - сообщается в матерале.Как отметил депутат Государственной Думы Антон Горелкин, Россия способна производить недорогие игровые приставки для дистанционного гейминга из комплектующих с рынков дружественных стран. По его словам, на данный момент у России нет аппаратной базы для производства игровых консолей, способных конкурировать с PlayStation или Xbox.Кроме того, парламентарий отметил, что если украинский конфликт перейдет в более ожесточенную фазу компании PlayStation и Xbox могут еще больше усложнить жизнь геймерам из России, в том числе перекрыть использующиеся ими сейчас теневые схемы покупки игр.
https://1prime.ru/20240327/bayden-846732848.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846719920_217:0:2818:1951_1920x0_80_0_0_f7ee090ddc392ce9957f54ac6b74b3ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, playstation, xbox, правительство
РОССИЯ, PlayStation, Xbox, правительство
16:02 27.03.2024
 
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей

Путин поручил до 15 июня рассмотреть идею производства приставок и консолей

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству поручение до 15 июня 2024 года рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей, рассказали в пресс-службе Кремля.
"Правительству России... рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", - сообщается в матерале.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Байден в очередной раз публично оскорбил Путина
07:00
Как отметил депутат Государственной Думы Антон Горелкин, Россия способна производить недорогие игровые приставки для дистанционного гейминга из комплектующих с рынков дружественных стран. По его словам, на данный момент у России нет аппаратной базы для производства игровых консолей, способных конкурировать с PlayStation или Xbox.
Кроме того, парламентарий отметил, что если украинский конфликт перейдет в более ожесточенную фазу компании PlayStation и Xbox могут еще больше усложнить жизнь геймерам из России, в том числе перекрыть использующиеся ими сейчас теневые схемы покупки игр.
 
РОССИЯPlayStationXboxправительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала