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Путин заявил, что у России нет недружественных стран - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил, что у России нет недружественных стран
Путин заявил, что у России нет недружественных стран - 27.03.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что у России нет недружественных стран
У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T19:43+0300
2024-03-27T19:43+0300
россия
европа
недружественные страны
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар — ПРАЙМ. У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах", — сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области. Президент РФ отметил, что в европейской культуре есть много хорошего, однако в сегодняшней жизни этих стран присутствует и много проблем. Он добавил, что у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в европейских странах и постиндустриальном обществе и соответствующим образом своевременно реагировать на это.Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что недружественные страны продолжают сотрудничать с корпорацией, добавив, что ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом".
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россия, европа, недружественные страны, владимир путин
РОССИЯ, ЕВРОПА, недружественные страны, Владимир Путин
19:43 27.03.2024
 
Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Путин: у России нет недружественных стран, но есть недружественные элиты этих стран

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар — ПРАЙМ. У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах", — сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
Президент РФ отметил, что в европейской культуре есть много хорошего, однако в сегодняшней жизни этих стран присутствует и много проблем. Он добавил, что у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в европейских странах и постиндустриальном обществе и соответствующим образом своевременно реагировать на это.
Элла Панфилова - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Памфилова оценила реакцию недружественных стран на выборы в России
17 марта, 16:03
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что недружественные страны продолжают сотрудничать с корпорацией, добавив, что ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом".
 
РОССИЯЕВРОПАнедружественные страныВладимир Путин
 
 
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