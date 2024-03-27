https://1prime.ru/20240327/putin-846792386.html

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Путин заявил, что у России нет недружественных стран - 27.03.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T19:43+0300

2024-03-27T19:43+0300

2024-03-27T19:43+0300

россия

европа

недружественные страны

владимир путин

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ТОРЖОК (Тверская область), 27 мар — ПРАЙМ. У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Достижений много, у тех стран даже, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах", — сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области. Президент РФ отметил, что в европейской культуре есть много хорошего, однако в сегодняшней жизни этих стран присутствует и много проблем. Он добавил, что у России есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в европейских странах и постиндустриальном обществе и соответствующим образом своевременно реагировать на это.Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что недружественные страны продолжают сотрудничать с корпорацией, добавив, что ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом".

https://1prime.ru/20240317/846409090.html

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россия, европа, недружественные страны, владимир путин