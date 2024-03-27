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СК рассмотрит обращение ГД о расследовании организации Западом терактов - 27.03.2024, ПРАЙМ
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СК рассмотрит обращение ГД о расследовании организации Западом терактов
СК рассмотрит обращение ГД о расследовании организации Западом терактов - 27.03.2024, ПРАЙМ
СК рассмотрит обращение ГД о расследовании организации Западом терактов
Следственный комитет России рассмотрит обращение ряда депутатов Государственной Думы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:12+0300
2024-03-27T13:12+0300
ск
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Следственный комитет России рассмотрит обращение ряда депутатов Государственной Думы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны Запада против России, говорится в Telegram-канале ведомства."В Следственным комитете Российской Федерации будет рассмотрено в установленном законом порядке обращение депутатов Государственной думы А.Л. Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача", - говорится в сообщении.Отмечается, что обращение парламентариев связано с необходимостью расследовать организацию, финансирование, а также подготовку и проведение терактов со стороны Соединенных Штатов и иных стран Запада, действия которых направлены против России.Ранее 22 марта вечером в подмосковном Красногорске произошел теракт. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.
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ск, россия, теракт, новости
СК, РОССИЯ, теракт, Новости
13:12 27.03.2024
 
СК рассмотрит обращение ГД о расследовании организации Западом терактов

СК рассмотрит обращение депутатов о расследовании организации Западом терактов против РФ

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Следственный комитет России рассмотрит обращение ряда депутатов Государственной Думы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны Запада против России, говорится в Telegram-канале ведомства.
"В Следственным комитете Российской Федерации будет рассмотрено в установленном законом порядке обращение депутатов Государственной думы А.Л. Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обращение парламентариев связано с необходимостью расследовать организацию, финансирование, а также подготовку и проведение терактов со стороны Соединенных Штатов и иных стран Запада, действия которых направлены против России.
Суд, правосудие
Дело об оправдании терроризма завели из-за скандальных постов о "Крокусе"
11:51
Ранее 22 марта вечером в подмосковном Красногорске произошел теракт. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 139 человек. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, всего пострадали 205 человек.
 
СКРОССИЯтерактНовости
 
 
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