Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240327/rosatom-846729856.html
Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ
Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ - 27.03.2024, ПРАЙМ
Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ
Право на выпуск собственных облигаций может появиться у госкорпорации "Росатом", соответствующий законопроект уже одобрен в правительстве, сообщает газета РБК. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T05:38+0300
2024-03-27T05:38+0300
экономика
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Право на выпуск собственных облигаций может появиться у госкорпорации "Росатом", соответствующий законопроект уже одобрен в правительстве, сообщает газета РБК. "В документе предполагается внести несколько изменений в федеральный закон о "Росатоме"... Сейчас банки ограничены в возможностях предоставлять долгосрочные кредиты под низкий процент и поэтому "Росатом" мог бы занимать деньги напрямую на фондовом рынке, выпуская собственные облигации", – пишет газета, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту. В РБК отмечают, что в условиях медленного роста ставок по банковским кредитам для госкомпаний выпуск облигаций "Росатома" может стать выгодным ходом для всех участников процесса. Согласно пояснительной записке, попавшей в распоряжение РБК, поправки в закон помогут перевести "Росатом" в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке и снизить нагрузку на капитал банков. Это влечет за собой снижение процентных ставок для отраслевых организаций по кредитам под поручительство госкорпорации.
https://1prime.ru/20240325/846683191.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росатом
Экономика, Росатом
05:38 27.03.2024
 
Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ

РБК: право на выпуск собственных облигаций может появиться у госкорпорации "Росатом"

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Право на выпуск собственных облигаций может появиться у госкорпорации "Росатом", соответствующий законопроект уже одобрен в правительстве, сообщает газета РБК.
"В документе предполагается внести несколько изменений в федеральный закон о "Росатоме"... Сейчас банки ограничены в возможностях предоставлять долгосрочные кредиты под низкий процент и поэтому "Росатом" мог бы занимать деньги напрямую на фондовом рынке, выпуская собственные облигации", – пишет газета, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту.
В РБК отмечают, что в условиях медленного роста ставок по банковским кредитам для госкомпаний выпуск облигаций "Росатома" может стать выгодным ходом для всех участников процесса.
СМП - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
"Росатом" и DP World разрабатывают транзитный маршрут через Севморпуть
25 марта, 14:37
Согласно пояснительной записке, попавшей в распоряжение РБК, поправки в закон помогут перевести "Росатом" в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке и снизить нагрузку на капитал банков. Это влечет за собой снижение процентных ставок для отраслевых организаций по кредитам под поручительство госкорпорации.
 
ЭкономикаРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала