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Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ

Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ - 27.03.2024, ПРАЙМ

Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ

Право на выпуск собственных облигаций может появиться у госкорпорации "Росатом", соответствующий законопроект уже одобрен в правительстве, сообщает газета РБК. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T05:38+0300

2024-03-27T05:38+0300

2024-03-27T05:38+0300

экономика

росатом

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Право на выпуск собственных облигаций может появиться у госкорпорации "Росатом", соответствующий законопроект уже одобрен в правительстве, сообщает газета РБК. "В документе предполагается внести несколько изменений в федеральный закон о "Росатоме"... Сейчас банки ограничены в возможностях предоставлять долгосрочные кредиты под низкий процент и поэтому "Росатом" мог бы занимать деньги напрямую на фондовом рынке, выпуская собственные облигации", – пишет газета, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту. В РБК отмечают, что в условиях медленного роста ставок по банковским кредитам для госкомпаний выпуск облигаций "Росатома" может стать выгодным ходом для всех участников процесса. Согласно пояснительной записке, попавшей в распоряжение РБК, поправки в закон помогут перевести "Росатом" в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке и снизить нагрузку на капитал банков. Это влечет за собой снижение процентных ставок для отраслевых организаций по кредитам под поручительство госкорпорации.

https://1prime.ru/20240325/846683191.html

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росатом