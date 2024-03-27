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Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ
Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ - 27.03.2024, ПРАЙМ
Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ
Право на выпуск собственных облигаций может появиться у госкорпорации "Росатом", соответствующий законопроект уже одобрен в правительстве, сообщает газета РБК. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T05:38+0300
2024-03-27T05:38+0300
2024-03-27T05:38+0300
экономика
росатом
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Право на выпуск собственных облигаций может появиться у госкорпорации "Росатом", соответствующий законопроект уже одобрен в правительстве, сообщает газета РБК. "В документе предполагается внести несколько изменений в федеральный закон о "Росатоме"... Сейчас банки ограничены в возможностях предоставлять долгосрочные кредиты под низкий процент и поэтому "Росатом" мог бы занимать деньги напрямую на фондовом рынке, выпуская собственные облигации", – пишет газета, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту. В РБК отмечают, что в условиях медленного роста ставок по банковским кредитам для госкомпаний выпуск облигаций "Росатома" может стать выгодным ходом для всех участников процесса. Согласно пояснительной записке, попавшей в распоряжение РБК, поправки в закон помогут перевести "Росатом" в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке и снизить нагрузку на капитал банков. Это влечет за собой снижение процентных ставок для отраслевых организаций по кредитам под поручительство госкорпорации.
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росатом
Собственные облигации могут появиться у "Росатома", пишет СМИ
РБК: право на выпуск собственных облигаций может появиться у госкорпорации "Росатом"
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Право на выпуск собственных облигаций может появиться у госкорпорации "Росатом", соответствующий законопроект уже одобрен в правительстве, сообщает газета РБК
.
"В документе предполагается внести несколько изменений в федеральный закон о "Росатоме"... Сейчас банки ограничены в возможностях предоставлять долгосрочные кредиты под низкий процент и поэтому "Росатом" мог бы занимать деньги напрямую на фондовом рынке, выпуская собственные облигации", – пишет газета, ссылаясь на пояснительную записку к законопроекту.
В РБК отмечают, что в условиях медленного роста ставок по банковским кредитам для госкомпаний выпуск облигаций "Росатома" может стать выгодным ходом для всех участников процесса.
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Согласно пояснительной записке, попавшей в распоряжение РБК, поправки в закон помогут перевести "Росатом" в инвестиционную категорию заемщиков на финансовом рынке и снизить нагрузку на капитал банков. Это влечет за собой снижение процентных ставок для отраслевых организаций по кредитам под поручительство госкорпорации.