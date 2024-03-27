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Росбанк отсудил 30 миллионов рублей у фирмы беглого экс-депутата

Росбанк отсудил 30 миллионов рублей у фирмы беглого экс-депутата - 27.03.2024, ПРАЙМ

Росбанк отсудил 30 миллионов рублей у фирмы беглого экс-депутата

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Росбанка на 30,4 миллиона рублей к торговому дому "Мясничий", входящему в "Голдман групп" экс-депутата... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T10:41+0300

2024-03-27T10:41+0300

2024-03-27T10:41+0300

россия

росбанк

суд

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КРАСНОЯРСК, 27 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Росбанка на 30,4 миллиона рублей к торговому дому "Мясничий", входящему в "Голдман групп" экс-депутата Романа Гольдмана, сообщает суд. Банк предоставил предприятию три транша кредита на общую сумму 30 миллионов рублей, однако в установленные сроки задолженность ответчиком не погашена, что и стало основанием для обращения в суд. Росбанк потребовал взыскать сумму долга плюс штраф. "Взыскаться с ООО Торговый дом "Мясничий" в пользу ПАО "Росбанк" 30 428 849,86 рублей, в том числе: 29 347 403,56 рублей – основного долга, 514 682,39 рублей – процентов на просроченный основной долг, 566 763,91 рублей – неустойки, а также 178 144 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины", - говорится релизе. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В ноябре прошлого года МВД объявило о возбуждении уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении красноярского бизнесмена, бывшего депутата краевого парламента Романа Гольдмана. Бизнесмен объявлен в международный розыск и заочно арестован. По данным МВД, было похищено 2,3 миллиарда рублей из средств, привлеченных Гольдманом по договорам займа в сельхозкооператив "Агро Вклад". Своих денег недосчитались более тысячи пайщиков. В феврале стало известно, что в отношении Гольдмана возбуждено второе уголовное дело по той же стаьте. Общая сумма арестованных активов Гольдмана и холдинга превышает четыре миллиардов рублей.

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россия, росбанк, суд