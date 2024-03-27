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СМИ: Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения - 27.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения
СМИ: Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения - 27.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения
Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения, для чего привлекает лидеров отрасли, в том числе в области водородных двигателей, запуск... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T06:16+0300
2024-03-27T06:16+0300
экономика
япония
авиация
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения, для чего привлекает лидеров отрасли, в том числе в области водородных двигателей, запуск самолета планируется к 2035 году, сообщает издание Nikkei Asia. "Япония надеется на сотрудничество с частным сектором в разработке пассажирского самолета следующего поколения", - пишет издание. Отмечается, что государственный и частный сектора вместе инвестируют 33 миллиарда долларов США в запуск авиалайнера примерно к 2035 году. Подробности будут включены в стратегию, которая вскоре будет объявлена ​​министерством экономики, торговли и промышленности. По данным издания, новая стратегия Японии предусматривает создание команды разработчиков, состоящей из корпорации Mitsubishi Heavy Industries, а также компаний-производителей запчастей и автопроизводителей, которые являются лидерами в области водородных двигателей. Так в рамках проекта будут изучены не только реактивные двигательные системы, которые сейчас являются основными, но и разработка двигателей, работающих на водороде. Также рассматривается сотрудничество с зарубежными компаниями.
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япония, авиация
Экономика, ЯПОНИЯ, авиация
06:16 27.03.2024
 
СМИ: Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения

Nikkei: Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения к 2035 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНебоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals
Небоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Япония планирует разработку пассажирского самолета нового поколения, для чего привлекает лидеров отрасли, в том числе в области водородных двигателей, запуск самолета планируется к 2035 году, сообщает издание Nikkei Asia.
"Япония надеется на сотрудничество с частным сектором в разработке пассажирского самолета следующего поколения", - пишет издание.
Отмечается, что государственный и частный сектора вместе инвестируют 33 миллиарда долларов США в запуск авиалайнера примерно к 2035 году. Подробности будут включены в стратегию, которая вскоре будет объявлена ​​министерством экономики, торговли и промышленности.
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По данным издания, новая стратегия Японии предусматривает создание команды разработчиков, состоящей из корпорации Mitsubishi Heavy Industries, а также компаний-производителей запчастей и автопроизводителей, которые являются лидерами в области водородных двигателей. Так в рамках проекта будут изучены не только реактивные двигательные системы, которые сейчас являются основными, но и разработка двигателей, работающих на водороде.
Также рассматривается сотрудничество с зарубежными компаниями.
 
ЭкономикаЯПОНИЯавиация
 
 
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