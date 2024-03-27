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США внесли компанию из России в санкционный список по Северной Корее - 27.03.2024, ПРАЙМ
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США внесли компанию из России в санкционный список по Северной Корее
США внесли компанию из России в санкционный список по Северной Корее - 27.03.2024, ПРАЙМ
США внесли компанию из России в санкционный список по Северной Корее
США ввели санкции против российской компании из Владивостока ООО "Алис", сообщило американское министерство финансов. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T22:43+0300
2024-03-27T22:43+0300
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ВАШИНГТОН, 27 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против российской компании из Владивостока ООО "Алис", сообщило американское министерство финансов. Помимо компании из РФ, под санкции также попали шесть физических лиц. Cанкционный список по КНДР также пополнила фирма из Дубая Pioneer bencont star real estate. Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов в юрисдикции США. Ранее американский минфин обвинял в Пхеньян как в испытаниях ядерного оружия, так и якобы в поставках северокорейского оружия в Россию. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
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сша, кндр, россия
Политика, США, КНДР, РОССИЯ
22:43 27.03.2024
 
США внесли компанию из России в санкционный список по Северной Корее

США внесли компанию из России в санкционный список по Северной Корее

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 27 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против российской компании из Владивостока ООО "Алис", сообщило американское министерство финансов.
Помимо компании из РФ, под санкции также попали шесть физических лиц. Cанкционный список по КНДР также пополнила фирма из Дубая Pioneer bencont star real estate.
Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов в юрисдикции США.
Ранее американский минфин обвинял в Пхеньян как в испытаниях ядерного оружия, так и якобы в поставках северокорейского оружия в Россию.
Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом".
Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" об оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
 
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