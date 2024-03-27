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Банк UBS не комментирует сообщения о закрытии счетов россиянам
Банк UBS не комментирует сообщения о закрытии счетов россиянам - 27.03.2024, ПРАЙМ
Банк UBS не комментирует сообщения о закрытии счетов россиянам
Швейцарский банк UBS, выкупивший Crédit Suisse, не комментирует сообщения некоторых СМИ о закрытии счетов россиянам с двойным гражданством, заявил РИА Новости... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T18:24+0300
2024-03-27T18:24+0300
2024-03-27T18:24+0300
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ЖЕНЕВА, 27 мар — ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS, выкупивший Crédit Suisse, не комментирует сообщения некоторых СМИ о закрытии счетов россиянам с двойным гражданством, заявил РИА Новости официальный представитель банка Серж Штайнер. Ранее в среду газета "Ведомости" сообщила, что некоторые банки Швейцарии, в том числе UBS и Crédit Suisse, начали закрывать счета гражданам Швейцарии, имеющим одновременно российский паспорт. "Спасибо за ваш вопрос, но у меня нет комментариев по этой теме", — ответил официальный представитель банка на просьбу прокомментировать эту информацию. Ранее в феврале Штайнер заявил РИА Новости, что UBS не ведет новых операций в России и с клиентами, проживающими в РФ.
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швейцария, банк, закрытие, россияне
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, банк, закрытие, россияне
Банк UBS не комментирует сообщения о закрытии счетов россиянам
Банк UBS не комментирует сообщения о закрытии счетов россиянам с двойным гражданством
ЖЕНЕВА, 27 мар — ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS, выкупивший Crédit Suisse, не комментирует сообщения некоторых СМИ о закрытии счетов россиянам с двойным гражданством, заявил РИА Новости официальный представитель банка Серж Штайнер.
Ранее в среду газета "Ведомости
" сообщила, что некоторые банки Швейцарии, в том числе UBS и Crédit Suisse, начали закрывать счета гражданам Швейцарии, имеющим одновременно российский паспорт.
"Спасибо за ваш вопрос, но у меня нет комментариев по этой теме", — ответил официальный представитель банка на просьбу прокомментировать эту информацию.
Ранее в феврале Штайнер заявил РИА Новости, что UBS не ведет новых операций в России и с клиентами, проживающими в РФ.
СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством