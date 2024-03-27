https://1prime.ru/20240327/shveytsariya-846790373.html

Банк UBS не комментирует сообщения о закрытии счетов россиянам

Банк UBS не комментирует сообщения о закрытии счетов россиянам - 27.03.2024, ПРАЙМ

Банк UBS не комментирует сообщения о закрытии счетов россиянам

Швейцарский банк UBS, выкупивший Crédit Suisse, не комментирует сообщения некоторых СМИ о закрытии счетов россиянам с двойным гражданством, заявил РИА Новости... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T18:24+0300

2024-03-27T18:24+0300

2024-03-27T18:24+0300

экономика

швейцария

банк

закрытие

россияне

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/81/757618165_0:32:610:375_1920x0_80_0_0_bd659e1bdb06e412b53148a1b7484fe3.jpg

ЖЕНЕВА, 27 мар — ПРАЙМ. Швейцарский банк UBS, выкупивший Crédit Suisse, не комментирует сообщения некоторых СМИ о закрытии счетов россиянам с двойным гражданством, заявил РИА Новости официальный представитель банка Серж Штайнер. Ранее в среду газета "Ведомости" сообщила, что некоторые банки Швейцарии, в том числе UBS и Crédit Suisse, начали закрывать счета гражданам Швейцарии, имеющим одновременно российский паспорт. "Спасибо за ваш вопрос, но у меня нет комментариев по этой теме", — ответил официальный представитель банка на просьбу прокомментировать эту информацию. Ранее в феврале Штайнер заявил РИА Новости, что UBS не ведет новых операций в России и с клиентами, проживающими в РФ.

https://1prime.ru/20240327/switzerland-846740113.html

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

швейцария, банк, закрытие, россияне