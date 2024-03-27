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Слуцкий назвал Совет Европы "предбанником" НАТО

Слуцкий назвал Совет Европы "предбанником" НАТО - 27.03.2024, ПРАЙМ

Слуцкий назвал Совет Европы "предбанником" НАТО

Совет Европы (СЕ) стал "предбанником" Евросоюза и НАТО, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T21:51+0300

2024-03-27T21:51+0300

2024-03-27T21:51+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Совет Европы (СЕ) стал "предбанником" Евросоюза и НАТО, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Что и требовалось доказать: СЕ из некогда самой широкоохватной европейской организации стал предбанником Североатлантического альянса и Евросоюза. Решение России прокинуть это "королевство двойных стандартов" в марте 2022 года было единственно верным. Сейчас подобный же сценарий не исключает для себя Азербайджан, да и руководство Сербии, уверен, сделает выводы. Курс в фарватере США ведет Совет Европы к саморазрушению", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политический комитет ПАСЕ на заседании в Париже в среду выступил за вступление самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы. Следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявила, что Решение политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы о рекомендации по приему самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы постыдно и скандально.

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мир, совет европы, нато, европа, ес