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Слуцкий назвал Совет Европы "предбанником" НАТО
Слуцкий назвал Совет Европы "предбанником" НАТО - 27.03.2024, ПРАЙМ
Слуцкий назвал Совет Европы "предбанником" НАТО
Совет Европы (СЕ) стал "предбанником" Евросоюза и НАТО, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T21:51+0300
2024-03-27T21:51+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Совет Европы (СЕ) стал "предбанником" Евросоюза и НАТО, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Что и требовалось доказать: СЕ из некогда самой широкоохватной европейской организации стал предбанником Североатлантического альянса и Евросоюза. Решение России прокинуть это "королевство двойных стандартов" в марте 2022 года было единственно верным. Сейчас подобный же сценарий не исключает для себя Азербайджан, да и руководство Сербии, уверен, сделает выводы. Курс в фарватере США ведет Совет Европы к саморазрушению", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политический комитет ПАСЕ на заседании в Париже в среду выступил за вступление самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы. Следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявила, что Решение политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы о рекомендации по приему самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы постыдно и скандально.
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мир, совет европы, нато, европа, ес
Политика, МИР, Совет Европы, НАТО, ЕВРОПА, ЕС
Слуцкий назвал Совет Европы "предбанником" НАТО
Слуцкий: Совет Европы из европейской организации стал "предбанником" НАТО и ЕС
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Совет Европы (СЕ) стал "предбанником" Евросоюза и НАТО, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Что и требовалось доказать: СЕ из некогда самой широкоохватной европейской организации стал предбанником Североатлантического альянса и Евросоюза. Решение России прокинуть это "королевство двойных стандартов" в марте 2022 года было единственно верным. Сейчас подобный же сценарий не исключает для себя Азербайджан, да и руководство Сербии, уверен, сделает выводы. Курс в фарватере США ведет Совет Европы к саморазрушению", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политический комитет ПАСЕ на заседании в Париже в среду выступил за вступление самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы. Следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее.
Украина рассчитывает получить помощь от Банка развития Совета Европы
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявила, что Решение политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы о рекомендации по приему самопровозглашенной республики Косово в Совет Европы постыдно и скандально.