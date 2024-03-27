https://1prime.ru/20240327/spetsoperatsiya-na-ukraine-846783499.html

СМИ рассказали, чего могут стоить Киеву преимущество России в артиллерии

СМИ рассказали, чего могут стоить Киеву преимущество России в артиллерии - 27.03.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказали, чего могут стоить Киеву преимущество России в артиллерии

Россия обладает преимуществом на фронте в области артиллерии, из-за чего Украина может потерять еще больше территорий и квалифицированных военных, пишет газета... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T15:40+0300

2024-03-27T15:40+0300

2024-03-27T15:40+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия обладает преимуществом на фронте в области артиллерии, из-за чего Украина может потерять еще больше территорий и квалифицированных военных, пишет газета Business Insider со ссылкой на экспертов."В то время, как она (Украина - ред.) продолжает тратить драгоценные ресурсы ПВО, а дополнительная военная помощь со стороны Запада до сих пор недосягаема..., Киев может в итоге потерять больше территории и опытных военных", - сообщается в материале журнала.Авторы статьи добавляют, что на фоне недостаточного потенциала Украины в области ПВО российские войска могут начать беспрепятственные бои. Более того, неприятное положение украинской армии обусловлено эффективным использованием Россией планирующих бомб.Издание отмечает, что перспективы Украины в конфликте представляются все более плачевными.Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс рассказал, что без дополнительной военной поддержки со стороны западных союзников Киеву придется начать мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его словам, из-за отсутствия финансирования от Вашингтона ВСУ и дальше будут отступать и терять территории.

https://1prime.ru/20240327/ukraine-846778266.html

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россия, украина, сво