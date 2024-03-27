Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, чего могут стоить Киеву преимущество России в артиллерии - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240327/spetsoperatsiya-na-ukraine-846783499.html
СМИ рассказали, чего могут стоить Киеву преимущество России в артиллерии
СМИ рассказали, чего могут стоить Киеву преимущество России в артиллерии - 27.03.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали, чего могут стоить Киеву преимущество России в артиллерии
Россия обладает преимуществом на фронте в области артиллерии, из-за чего Украина может потерять еще больше территорий и квалифицированных военных, пишет газета... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T15:40+0300
2024-03-27T15:40+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/15/842471546_0:160:2963:1827_1920x0_80_0_0_f16862a1c346470cd24df86a38e32cf5.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия обладает преимуществом на фронте в области артиллерии, из-за чего Украина может потерять еще больше территорий и квалифицированных военных, пишет газета Business Insider со ссылкой на экспертов."В то время, как она (Украина - ред.) продолжает тратить драгоценные ресурсы ПВО, а дополнительная военная помощь со стороны Запада до сих пор недосягаема..., Киев может в итоге потерять больше территории и опытных военных", - сообщается в материале журнала.Авторы статьи добавляют, что на фоне недостаточного потенциала Украины в области ПВО российские войска могут начать беспрепятственные бои. Более того, неприятное положение украинской армии обусловлено эффективным использованием Россией планирующих бомб.Издание отмечает, что перспективы Украины в конфликте представляются все более плачевными.Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс рассказал, что без дополнительной военной поддержки со стороны западных союзников Киеву придется начать мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его словам, из-за отсутствия финансирования от Вашингтона ВСУ и дальше будут отступать и терять территории.
https://1prime.ru/20240327/ukraine-846778266.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/15/842471546_158:0:2806:1986_1920x0_80_0_0_c8e879535e373cc55530ef932232a374.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
15:40 27.03.2024
 
СМИ рассказали, чего могут стоить Киеву преимущество России в артиллерии

BI: преимущество РФ в артиллерии и сомнения Запада могут стоить Киеву земель и военных

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия обладает преимуществом на фронте в области артиллерии, из-за чего Украина может потерять еще больше территорий и квалифицированных военных, пишет газета Business Insider со ссылкой на экспертов.
"В то время, как она (Украина - ред.) продолжает тратить драгоценные ресурсы ПВО, а дополнительная военная помощь со стороны Запада до сих пор недосягаема..., Киев может в итоге потерять больше территории и опытных военных", - сообщается в материале журнала.
Призыв в России - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Россия нанесла удары по местам сборки и хранения беспилотников ВСУ
14:41
Авторы статьи добавляют, что на фоне недостаточного потенциала Украины в области ПВО российские войска могут начать беспрепятственные бои. Более того, неприятное положение украинской армии обусловлено эффективным использованием Россией планирующих бомб.
Издание отмечает, что перспективы Украины в конфликте представляются все более плачевными.
Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс рассказал, что без дополнительной военной поддержки со стороны западных союзников Киеву придется начать мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его словам, из-за отсутствия финансирования от Вашингтона ВСУ и дальше будут отступать и терять территории.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала