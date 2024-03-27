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МИД подверг критике позицию США по расследованию теракта в "Крокусе"

МИД подверг критике позицию США по расследованию теракта в "Крокусе" - 27.03.2024, ПРАЙМ

МИД подверг критике позицию США по расследованию теракта в "Крокусе"

Россия считает очевидно ангажированной позицию Соединенных Штатов по расследованию теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", Вашингтон... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T06:02+0300

2024-03-27T06:02+0300

2024-03-27T06:02+0300

происшествия

крокус сити холл

сша

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия считает очевидно ангажированной позицию Соединенных Штатов по расследованию теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", Вашингтон стремится "вывести из-под удара" Украину, заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее председатель ФСБ Александр Бортников на вопрос о том, стоят ли за терактом в "Крокус сити холле" Соединенные Штаты, Великобритания и Украина, заявил, что в российских спецслужбах полагают, что это так, это общая информация. "Они сами себя разоблачили. Они же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю. Если бы ее не было, первые заявления были бы такими, какими они и должны были быть, а именно о необходимости расследования, следствия, предъявления фактов", - подчеркнула Захарова. В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для СМИ отметил, что американская администрация не усматривает признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве. Захарова усомнилась, что у официальных лиц Соединенных Штатов есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности". Дипломат отметила, что если Вашингтон не располагает данными об организаторах теракта, то "Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции". Нападение на "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер прорвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они начали стрелять в людей в упор и бросать зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из них дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" возросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства отдал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.В Вашингтоне ранее подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.26 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко отчитался о состоянии пострадавших при теракте. По его словам, 22 человека находятся в тяжелом состоянии, состояние 33 человек оценивается как средней тяжести, а 27 планируют выписать. Всего пострадали 205 человек, из них 92 остаются в больницах, включая шестерых детей. Девять, а также один ребенок находятся в крайне тяжелом состоянии. Тем не менее, 63 пострадавших, включая одного ребенка, выписали из больниц, заключил Мурашко.Глава СК Александр Бастрыкин докладывал, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева. Вечером в тот же день суд арестовал еще троих фигурантов. 26 марта суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте - Алишера Касимова, который, по его словам, сдавал террористам квартиру через “Авито”.

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крокус сити холл, сша