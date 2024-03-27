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Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома шефа Пентагона

Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома шефа Пентагона - 27.03.2024, ПРАЙМ

Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома шефа Пентагона

Дом шефа Пентагона Ллойда Остина подвергся атаке со стороны пропалестинских протестующих, выбросивших около него навоз, пишет издание Politico. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T08:59+0300

2024-03-27T08:59+0300

2024-03-27T09:20+0300

сша

ллойд остин

палестина

протесты

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Дом шефа Пентагона Ллойда Остина подвергся атаке со стороны пропалестинских протестующих, выбросивших около него навоз, пишет издание Politico. "Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина", - сообщается в материале издания.Кроме того, отмечается, что в сети уже опубликованы видео, на которых протестующие напротив дома главы Пентагона стоят с дымовыми шашками и скандируют: "Остин, Остин, проснись и пой, оккупация - это преступление!"Ранее, как сообщал американский телеканал Fox News, неизвестный подбросил навоз к дому советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану. Это действие спровоцировало вмешательство полиции.

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сша, ллойд остин, палестина, протесты