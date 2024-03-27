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Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома шефа Пентагона - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома шефа Пентагона
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома шефа Пентагона - 27.03.2024, ПРАЙМ
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома шефа Пентагона
Дом шефа Пентагона Ллойда Остина подвергся атаке со стороны пропалестинских протестующих, выбросивших около него навоз, пишет издание Politico. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T08:59+0300
2024-03-27T09:20+0300
сша
ллойд остин
палестина
протесты
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Дом шефа Пентагона Ллойда Остина подвергся атаке со стороны пропалестинских протестующих, выбросивших около него навоз, пишет издание Politico. "Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина", - сообщается в материале издания.Кроме того, отмечается, что в сети уже опубликованы видео, на которых протестующие напротив дома главы Пентагона стоят с дымовыми шашками и скандируют: "Остин, Остин, проснись и пой, оккупация - это преступление!"Ранее, как сообщал американский телеканал Fox News, неизвестный подбросил навоз к дому советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану. Это действие спровоцировало вмешательство полиции.
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сша, ллойд остин, палестина, протесты
США, Ллойд Остин, ПАЛЕСТИНА, протесты
08:59 27.03.2024 (обновлено: 09:20 27.03.2024)
 
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома шефа Пентагона

Politico: пропалестинские протестующие выбросили навоз у дома главы Пентагона Остина

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Дом шефа Пентагона Ллойда Остина подвергся атаке со стороны пропалестинских протестующих, выбросивших около него навоз, пишет издание Politico.
"Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина", - сообщается в материале издания.
Кроме того, отмечается, что в сети уже опубликованы видео, на которых протестующие напротив дома главы Пентагона стоят с дымовыми шашками и скандируют: "Остин, Остин, проснись и пой, оккупация - это преступление!"
Ранее, как сообщал американский телеканал Fox News, неизвестный подбросил навоз к дому советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейку Салливану. Это действие спровоцировало вмешательство полиции.
 
СШАЛлойд ОстинПАЛЕСТИНАпротесты
 
 
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