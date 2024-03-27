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Эксперт рассказал, к чему может привести разрушение моста в Балтиморе
Эксперт рассказал, к чему может привести разрушение моста в Балтиморе - 27.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, к чему может привести разрушение моста в Балтиморе
Порт Балтимора играет важную роль в транспортировке в США европейских авто и угля, и случившаяся авария может негативно повлиять на торговлю ими в стране,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T15:44+0300
2024-03-27T15:44+0300
2024-03-27T15:44+0300
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мост
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Порт Балтимора играет важную роль в транспортировке в США европейских авто и угля, и случившаяся авария может негативно повлиять на торговлю ими в стране, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Судьба шестерых человек остается неизвестной. "Важная проблема состоит не в разрушении моста, а в парализации порта Балтимора. Однако трафик этого порта уже перенаправлен на другие порты США. Порт Балтимора являлся самым загруженным портом США по перевозке автомашин, через него проходили почти все автомашины из Западной Европы. Поэтому катастрофа окажет значительное влияние на американскую торговлю автомашинами европейского производства", - отмечает Осадчий. "Кроме того, порт Балтимора был вторым в США по объемам перевозок угля, поэтому катастрофа может оказать значительное влияние на американский рынок угля", - добавил эксперт.
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сша, мост
Эксперт рассказал, к чему может привести разрушение моста в Балтиморе
Эксперт: разрушение моста в Балтиморе затруднит продажу в США европейских авто и угля
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Порт Балтимора играет важную роль в транспортировке в США европейских авто и угля, и случившаяся авария может негативно повлиять на торговлю ими в стране, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Судьба шестерых человек остается неизвестной.
В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста
"Важная проблема состоит не в разрушении моста, а в парализации порта Балтимора. Однако трафик этого порта уже перенаправлен на другие порты США. Порт Балтимора являлся самым загруженным портом США по перевозке автомашин, через него проходили почти все автомашины из Западной Европы. Поэтому катастрофа окажет значительное влияние на американскую торговлю автомашинами европейского производства", - отмечает Осадчий.
"Кроме того, порт Балтимора был вторым в США по объемам перевозок угля, поэтому катастрофа может оказать значительное влияние на американский рынок угля", - добавил эксперт.