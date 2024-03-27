Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, к чему может привести разрушение моста в Балтиморе - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240327/ssha-846784109.html
Эксперт рассказал, к чему может привести разрушение моста в Балтиморе
Эксперт рассказал, к чему может привести разрушение моста в Балтиморе - 27.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, к чему может привести разрушение моста в Балтиморе
Порт Балтимора играет важную роль в транспортировке в США европейских авто и угля, и случившаяся авария может негативно повлиять на торговлю ими в стране,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T15:44+0300
2024-03-27T15:44+0300
сша
мост
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846706540_18:0:1113:616_1920x0_80_0_0_ee20863b5f83a3d66505a102c566a8fe.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Порт Балтимора играет важную роль в транспортировке в США европейских авто и угля, и случившаяся авария может негативно повлиять на торговлю ими в стране, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Судьба шестерых человек остается неизвестной. "Важная проблема состоит не в разрушении моста, а в парализации порта Балтимора. Однако трафик этого порта уже перенаправлен на другие порты США. Порт Балтимора являлся самым загруженным портом США по перевозке автомашин, через него проходили почти все автомашины из Западной Европы. Поэтому катастрофа окажет значительное влияние на американскую торговлю автомашинами европейского производства", - отмечает Осадчий. "Кроме того, порт Балтимора был вторым в США по объемам перевозок угля, поэтому катастрофа может оказать значительное влияние на американский рынок угля", - добавил эксперт.
https://1prime.ru/20240326/usa-846709714.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846706540_155:0:976:616_1920x0_80_0_0_0fce2d77bec7bcca96663f304fd154f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мост
США, мост
15:44 27.03.2024
 
Эксперт рассказал, к чему может привести разрушение моста в Балтиморе

Эксперт: разрушение моста в Балтиморе затруднит продажу в США европейских авто и угля

© Фото : Скриншот видеоОбрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
Обрушение моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© Фото : Скриншот видео
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Порт Балтимора играет важную роль в транспортировке в США европейских авто и угля, и случившаяся авария может негативно повлиять на торговлю ими в стране, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд утром во вторник обрушился после того, как в него врезалось судно. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. Судьба шестерых человек остается неизвестной.
Флаг США
В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста
Вчера, 13:33
"Важная проблема состоит не в разрушении моста, а в парализации порта Балтимора. Однако трафик этого порта уже перенаправлен на другие порты США. Порт Балтимора являлся самым загруженным портом США по перевозке автомашин, через него проходили почти все автомашины из Западной Европы. Поэтому катастрофа окажет значительное влияние на американскую торговлю автомашинами европейского производства", - отмечает Осадчий.
"Кроме того, порт Балтимора был вторым в США по объемам перевозок угля, поэтому катастрофа может оказать значительное влияние на американский рынок угля", - добавил эксперт.
 
СШАмост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала