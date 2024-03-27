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Песков раскрыл, к чему стремятся США с одной версией по теракту - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Песков раскрыл, к чему стремятся США с одной версией по теракту
Песков раскрыл, к чему стремятся США с одной версией по теракту - 27.03.2024, ПРАЙМ
Песков раскрыл, к чему стремятся США с одной версией по теракту
Поведение США, взявших на себя смелость говорить о единственной версии насчет виновников теракта в "Крокусе", говорит о желании с чего-то переключить внимание,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T21:58+0300
2024-03-27T21:58+0300
происшествия
россия
сша
теракт
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Поведение США, взявших на себя смелость говорить о единственной версии насчет виновников теракта в "Крокусе", говорит о желании с чего-то переключить внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с "Известиями". "Если у нас нет пока возможности высказать одну какую-то версию, потому что следствие продолжается, конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии. Это конечно говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание", — сказал Песков "Известиям".Вскоре после теракта в "Крокус сити холле" на Западе высказались о причастности ИГИЛ* к атаке. Любую связь между Украиной и этой трагедией представители западных государств отрицают. В пятницу 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв, последствием которого стал пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия, сша, теракт, крокус сити холл
Происшествия, РОССИЯ, США, теракт, Крокус сити холл
21:58 27.03.2024
 
Песков раскрыл, к чему стремятся США с одной версией по теракту

Песков: США, выдвигая версию по теракту в "Крокусе", хотят переключить внимание

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Поведение США, взявших на себя смелость говорить о единственной версии насчет виновников теракта в "Крокусе", говорит о желании с чего-то переключить внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с "Известиями".
"Если у нас нет пока возможности высказать одну какую-то версию, потому что следствие продолжается, конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной-единственной версии. Это конечно говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание", — сказал Песков "Известиям".
Вскоре после теракта в "Крокус сити холле" на Западе высказались о причастности ИГИЛ* к атаке. Любую связь между Украиной и этой трагедией представители западных государств отрицают.
В пятницу 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв, последствием которого стал пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Обстановка у Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, заявил Песков
21:38
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
ПроисшествияРОССИЯСШАтерактКрокус сити холл
 
 
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