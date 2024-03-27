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СМИ: В США нашли счет в банке и не знают, для чего он

СМИ: В США нашли счет в банке и не знают, для чего он - 27.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: В США нашли счет в банке и не знают, для чего он

Власти американского штата Южная Каролина обнаружили банковский счет, на котором хранится почти два миллиарда долларов, однако они не знают, для чего он был... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T23:24+0300

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Власти американского штата Южная Каролина обнаружили банковский счет, на котором хранится почти два миллиарда долларов, однако они не знают, для чего он был предназначен, заявил телеканал Fox News. "Законодатели Южной Каролины пытаются распутать дело со счётом в банке штата, на котором необъяснимым образом хранится 1,8 миллиарда долларов, при этом чиновники заявляют, что не знают, откуда он взялся и для чего он предназначался", — заявляет телеканал. Согласно Fox News, банковский счет, похоже, появился в результате продолжающихся проблем с бухгалтерским учётом в штате, возникших при переходе к компьютерной системе в конце 2010-х годов. Отмечается, что сенат Южной Каролины учредил комиссию по расследованию происхождения этих средств. "Каждый раз, когда бухгалтерские книги штата были в плохом состоянии, деньги откуда-то переводились на счёт, чтобы улучшить баланс", — сообщил телеканал со ссылкой на депутатов штата. Телеканал отмечает со ссылкой на губернатора Южной Каролины Генри Макмастера, что власти штата "будут воздерживаться от любых планов" потратить 1,8 миллиарда долларов до тех пор, пока не проверят, предназначались ли деньги для использования в других целях.

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