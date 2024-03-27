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КС разъяснил, в каком случае суд может высказаться по теме смертной казни - 27.03.2024, ПРАЙМ
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КС разъяснил, в каком случае суд может высказаться по теме смертной казни
КС разъяснил, в каком случае суд может высказаться по теме смертной казни - 27.03.2024, ПРАЙМ
КС разъяснил, в каком случае суд может высказаться по теме смертной казни
Конституционный суд (КС) России готов высказаться о смертной казни только после официального запроса от уполномоченных заявителей, сообщил агентству РИА Новости | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T17:11+0300
2024-03-27T17:11+0300
россия
конституционный суд
новости
смертная казнь
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России готов высказаться о смертной казни только после официального запроса от уполномоченных заявителей, сообщил агентству РИА Новости председатель КС Валерий Зорькин.В пресс-службе КС в свою очередь разъяснили, кому может быть отказано в рассмотрении обращения. "Конституционный суд может отказать в рассмотрении обращения, только если оно не соответствует требованиям Закона о Конституционном суде. Состав этих требований определяется той категорией дел, в рамках которой подается обращение. Например, о проверке конституционности положений нормативного акта может обратиться, в частности, группа депутатов Государственной думы не менее 90 человек. А о толковании положений Конституции - только высшие государственные органы, в том числе Государственная дума в целом. О проверке конституционности законопроекта (в порядке предварительного контроля) вообще может обратиться только президент", - заявили в пресс-службе.Кроме того, в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме в 2022 году судья Конституционного суда Зорькин заявил о понимании позиции тех, кто выступает за отмену смертной казни, но отметил консолидированную позицию судей КС. В 2009 году Конституционный суд указал на невозможность применения смертной казни в России после введения судов присяжных, указывая на сложившийся конституционно-правовой режим и устойчивые гарантии права человека.Зорькин считает, что единственный способ вернуть смертную казнь - принять новую Конституцию, что невозможно сделать ни законом, ни референдумом, ни поправками к Конституции.Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отмечал, что для отмены моратория на смертную казнь достаточно решения Конституционного суда. Как пояснил политик, в Конституции России и в уголовном законодательстве казнь не отменяли.
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россия, конституционный суд, новости, смертная казнь
РОССИЯ, Конституционный суд, Новости, смертная казнь
17:11 27.03.2024
 
КС разъяснил, в каком случае суд может высказаться по теме смертной казни

Зорькин: КС готов ответить по смертной казни только на запрос уполномоченных заявителей

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России готов высказаться о смертной казни только после официального запроса от уполномоченных заявителей, сообщил агентству РИА Новости председатель КС Валерий Зорькин.
В пресс-службе КС в свою очередь разъяснили, кому может быть отказано в рассмотрении обращения. "Конституционный суд может отказать в рассмотрении обращения, только если оно не соответствует требованиям Закона о Конституционном суде. Состав этих требований определяется той категорией дел, в рамках которой подается обращение. Например, о проверке конституционности положений нормативного акта может обратиться, в частности, группа депутатов Государственной думы не менее 90 человек. А о толковании положений Конституции - только высшие государственные органы, в том числе Государственная дума в целом. О проверке конституционности законопроекта (в порядке предварительного контроля) вообще может обратиться только президент", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме в 2022 году судья Конституционного суда Зорькин заявил о понимании позиции тех, кто выступает за отмену смертной казни, но отметил консолидированную позицию судей КС.
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В 2009 году Конституционный суд указал на невозможность применения смертной казни в России после введения судов присяжных, указывая на сложившийся конституционно-правовой режим и устойчивые гарантии права человека.
Зорькин считает, что единственный способ вернуть смертную казнь - принять новую Конституцию, что невозможно сделать ни законом, ни референдумом, ни поправками к Конституции.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отмечал, что для отмены моратория на смертную казнь достаточно решения Конституционного суда. Как пояснил политик, в Конституции России и в уголовном законодательстве казнь не отменяли.
 
РОССИЯКонституционный судНовостисмертная казнь
 
 
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