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МИД Швеции призвал создавать больше трудностей для России - 27.03.2024, ПРАЙМ
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МИД Швеции призвал создавать больше трудностей для России
МИД Швеции призвал создавать больше трудностей для России - 27.03.2024, ПРАЙМ
МИД Швеции призвал создавать больше трудностей для России
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине, а также призвал союзников создавать больше трудностей для... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T09:55+0300
2024-03-27T09:55+0300
политика
швеция
нато
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новости
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине, а также призвал союзников создавать больше трудностей для России, пишет портал Euractiv.По словам главы внешнеполитического ведомства Швеции, НАТО ничего не делает для Киева. Кроме того, военнослужащие ВСУ нуждаются практически "во всем". Их обеспечение зависит не от военно-промышленного потенциала союзников, а от их политической воли.Ко всему прочему, необходимо создавать больше трудностей для России. "Мы должны создавать больше стратегических трудностей для России", - заявил он.Ранее издание Politico отмечало, что по словам самих украинецев, поступающего от союзников оружия достаточно для того, чтобы страна продержалась, но его недостаточно для того, чтобы выиграть конфликт.Швеция присоединилась к НАТО в марте и стала 32-м членом альянса. Россия вс свою очередь высказывает свою обеспокоенность в связи с увеличением активности НАТО на своих западных границах. В Москве отмечали, что поставки оружия на Украину являются препятствием для урегулирования конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в этот конфликт.
https://1prime.ru/20240325/sweden-846673402.html
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швеция, нато, украина, новости
Политика, ШВЕЦИЯ, НАТО, УКРАИНА, Новости
09:55 27.03.2024
 
МИД Швеции призвал создавать больше трудностей для России

МИД Швеции отчитал НАТО за недостаточную помощь Киеву и призвал создавать трудности для РФ

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине, а также призвал союзников создавать больше трудностей для России, пишет портал Euractiv.
По словам главы внешнеполитического ведомства Швеции, НАТО ничего не делает для Киева. Кроме того, военнослужащие ВСУ нуждаются практически "во всем". Их обеспечение зависит не от военно-промышленного потенциала союзников, а от их политической воли.
Ко всему прочему, необходимо создавать больше трудностей для России. "Мы должны создавать больше стратегических трудностей для России", - заявил он.
Флаг Швеции
"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод
25 марта, 11:01
Ранее издание Politico отмечало, что по словам самих украинецев, поступающего от союзников оружия достаточно для того, чтобы страна продержалась, но его недостаточно для того, чтобы выиграть конфликт.
Швеция присоединилась к НАТО в марте и стала 32-м членом альянса. Россия вс свою очередь высказывает свою обеспокоенность в связи с увеличением активности НАТО на своих западных границах. В Москве отмечали, что поставки оружия на Украину являются препятствием для урегулирования конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в этот конфликт.
 
ПолитикаШВЕЦИЯНАТОУКРАИНАНовости
 
 
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