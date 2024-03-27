https://1prime.ru/20240327/sweden-846736369.html

МИД Швеции призвал создавать больше трудностей для России

МИД Швеции призвал создавать больше трудностей для России - 27.03.2024, ПРАЙМ

МИД Швеции призвал создавать больше трудностей для России

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине, а также призвал союзников создавать больше трудностей для... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T09:55+0300

2024-03-27T09:55+0300

2024-03-27T09:55+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине, а также призвал союзников создавать больше трудностей для России, пишет портал Euractiv.По словам главы внешнеполитического ведомства Швеции, НАТО ничего не делает для Киева. Кроме того, военнослужащие ВСУ нуждаются практически "во всем". Их обеспечение зависит не от военно-промышленного потенциала союзников, а от их политической воли.Ко всему прочему, необходимо создавать больше трудностей для России. "Мы должны создавать больше стратегических трудностей для России", - заявил он.Ранее издание Politico отмечало, что по словам самих украинецев, поступающего от союзников оружия достаточно для того, чтобы страна продержалась, но его недостаточно для того, чтобы выиграть конфликт.Швеция присоединилась к НАТО в марте и стала 32-м членом альянса. Россия вс свою очередь высказывает свою обеспокоенность в связи с увеличением активности НАТО на своих западных границах. В Москве отмечали, что поставки оружия на Украину являются препятствием для урегулирования конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в этот конфликт.

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швеция, нато, украина, новости