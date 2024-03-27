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СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством

СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством - 27.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством

Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, которые имеют и швейцарский, и российский паспорт, пишут "Ведомости" со ссылкой на управляющего... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T11:19+0300

2024-03-27T11:19+0300

2024-03-27T11:25+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, которые имеют и швейцарский, и российский паспорт, пишут "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера юридического бюро Leolex Романа Кудинова.Отмечается, что несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством столкнулись с этой проблемой. По словам Кудинова, все они платят налоги в Швейцарии, однако не получают доходы и не платят налоги на территории России.Кроме того, ряд клиентов намерены обратиться в суд с заявлением о принуждении и дискриминации, говорится в статье.Швейцарские банки придерживаются строгих нормативных требований и предпочитают избегать ситуаций, вызывающих сомнения в законности, что приводит к закрытию счетов. В то же время, российский паспорт становится "черной меткой" в Швейцарии, потому что банки боятся вторичных санкций и относят российских граждан к высокому риску.В будущем банки будут обращать внимание не только на наличие вида на жительство и паспорта, но также на то, получает ли клиент доходы в России и платит ли там налоги, заключили в издании.

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