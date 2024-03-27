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СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством - 27.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством
СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством - 27.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством
Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, которые имеют и швейцарский, и российский паспорт, пишут "Ведомости" со ссылкой на управляющего... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T11:19+0300
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россия
швейцария
банки
новости
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, которые имеют и швейцарский, и российский паспорт, пишут "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера юридического бюро Leolex Романа Кудинова.Отмечается, что несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством столкнулись с этой проблемой. По словам Кудинова, все они платят налоги в Швейцарии, однако не получают доходы и не платят налоги на территории России.Кроме того, ряд клиентов намерены обратиться в суд с заявлением о принуждении и дискриминации, говорится в статье.Швейцарские банки придерживаются строгих нормативных требований и предпочитают избегать ситуаций, вызывающих сомнения в законности, что приводит к закрытию счетов. В то же время, российский паспорт становится "черной меткой" в Швейцарии, потому что банки боятся вторичных санкций и относят российских граждан к высокому риску.В будущем банки будут обращать внимание не только на наличие вида на жительство и паспорта, но также на то, получает ли клиент доходы в России и платит ли там налоги, заключили в издании.
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россия, швейцария, банки, новости
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, Банки, Новости
11:19 27.03.2024 (обновлено: 11:25 27.03.2024)
 
СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством

"Ведомости": некоторые швейцарские банки закрывают счета россиянам с двойным гражданством

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, которые имеют и швейцарский, и российский паспорт, пишут "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера юридического бюро Leolex Романа Кудинова.
Отмечается, что несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством столкнулись с этой проблемой. По словам Кудинова, все они платят налоги в Швейцарии, однако не получают доходы и не платят налоги на территории России.
Кроме того, ряд клиентов намерены обратиться в суд с заявлением о принуждении и дискриминации, говорится в статье.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
В ВТБ рассказали о действиях банка dв связи с иском его "дочки" в Европе
10:18
Швейцарские банки придерживаются строгих нормативных требований и предпочитают избегать ситуаций, вызывающих сомнения в законности, что приводит к закрытию счетов. В то же время, российский паспорт становится "черной меткой" в Швейцарии, потому что банки боятся вторичных санкций и относят российских граждан к высокому риску.
В будущем банки будут обращать внимание не только на наличие вида на жительство и паспорта, но также на то, получает ли клиент доходы в России и платит ли там налоги, заключили в издании.
 
РОССИЯШВЕЙЦАРИЯБанкиНовости
 
 
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