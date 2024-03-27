https://1prime.ru/20240327/switzerland-846740113.html
СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством
СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством - 27.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством
Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, которые имеют и швейцарский, и российский паспорт, пишут "Ведомости" со ссылкой на управляющего... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T11:19+0300
2024-03-27T11:19+0300
2024-03-27T11:25+0300
россия
швейцария
банки
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/37/840563767_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_eb686e1e8480fb690995d6e7790d4c2e.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, которые имеют и швейцарский, и российский паспорт, пишут "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера юридического бюро Leolex Романа Кудинова.Отмечается, что несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством столкнулись с этой проблемой. По словам Кудинова, все они платят налоги в Швейцарии, однако не получают доходы и не платят налоги на территории России.Кроме того, ряд клиентов намерены обратиться в суд с заявлением о принуждении и дискриминации, говорится в статье.Швейцарские банки придерживаются строгих нормативных требований и предпочитают избегать ситуаций, вызывающих сомнения в законности, что приводит к закрытию счетов. В то же время, российский паспорт становится "черной меткой" в Швейцарии, потому что банки боятся вторичных санкций и относят российских граждан к высокому риску.В будущем банки будут обращать внимание не только на наличие вида на жительство и паспорта, но также на то, получает ли клиент доходы в России и платит ли там налоги, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240327/vtb-846737924.html
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/37/840563767_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_3c0a6668279d88254aa12528f0b5374b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швейцария, банки, новости
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, Банки, Новости
СМИ: швейцарские банки закрывают счета россиян с двойным гражданством
"Ведомости": некоторые швейцарские банки закрывают счета россиянам с двойным гражданством
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, которые имеют и швейцарский, и российский паспорт, пишут
"Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера юридического бюро Leolex Романа Кудинова.
Отмечается, что несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством столкнулись с этой проблемой. По словам Кудинова, все они платят налоги в Швейцарии, однако не получают доходы и не платят налоги на территории России.
Кроме того, ряд клиентов намерены обратиться в суд с заявлением о принуждении и дискриминации, говорится в статье.
В ВТБ рассказали о действиях банка dв связи с иском его "дочки" в Европе
Швейцарские банки придерживаются строгих нормативных требований и предпочитают избегать ситуаций, вызывающих сомнения в законности, что приводит к закрытию счетов. В то же время, российский паспорт становится "черной меткой" в Швейцарии, потому что банки боятся вторичных санкций и относят российских граждан к высокому риску.
В будущем банки будут обращать внимание не только на наличие вида на жительство и паспорта, но также на то, получает ли клиент доходы в России и платит ли там налоги, заключили в издании.