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Мужчина, которого искали подростки, спасшие сотни людей в "Крокусе", погиб

Мужчина, которого искали подростки, спасшие сотни людей в "Крокусе", погиб - 27.03.2024, ПРАЙМ

Мужчина, которого искали подростки, спасшие сотни людей в "Крокусе", погиб

Пропавший при террористическом акте в подмосковном зале "Крокус сити холл" основатель студенческой организации, участники которой спасли несколько сот человек в | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T05:29+0300

2024-03-27T05:29+0300

2024-03-27T05:29+0300

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Пропавший при террористическом акте в подмосковном зале "Крокус сити холл" основатель студенческой организации, участники которой спасли несколько сот человек в день трагедии, есть в списках погибших, опубликованном МЧС. Двое подростков по имени Роман и Владислав спасли непосредственно после нападения террористов около ста посетителей. Они вывели их по запасным ходам, расположенным на минус первом этаже.Как рассказали подростки, в тот день на смене были 105 сотрудников. Выжить удалось им всем, однако один человек, который являлся основателем и управляющим их студенческой организации - Андрей Сыропятов - пропал. Подростки после трагедии обратились к СМИ за помощью в поисках их руководителя. Сыропятов числится в списках МЧС с именами погибших, которые обновились накануне вечером.Теракт произошел в пятницу вечером. Как сообщили очевидцы, в зал через партер ворвались несколько лиц в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании "Крокуса" начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из них дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.Автомобиль, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Киев или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.26 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко России отчитался о состоянии пострадавших при теракте. По его словам, 22 человека находятся в тяжелом состоянии, состояние 33 человек оценивается как средней тяжести, а 27 планируют выписать. Всего пострадали 205 человек, из которых 92 остаются в больницах, в том числе шесть детей. Из них девять, а также один ребенок в крайне тяжелом состоянии. Тем не менее, 63 пострадавших, включая одного ребенка, выписали из больниц, заключил Мурашко.Глава СК Александр Бастрыкин доложил, что обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" дали показания о заказчиках и лицах, участвовавших в подготовке преступления. Он также указывал, что четверо исполнителей признали свою вину и рассказали, кто помогал в подготовке. Им предъявили обвинения.25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева. Вечером в тот же день суд арестовал еще троих фигурантов. 6 марта суд арестовал восьмого фигуранта по делу о теракте - Алишера Касимова, который, по его словам, сдавал террористам квартиру через “Авито”.

https://1prime.ru/20240326/zavaly-846727369.html

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крокус сити холл