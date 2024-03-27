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Счетная палата выступила за долгосрочную тарифную политику в теплоснабжении

Счетная палата выступила за долгосрочную тарифную политику в теплоснабжении - 27.03.2024, ПРАЙМ

Счетная палата выступила за долгосрочную тарифную политику в теплоснабжении

Счетная палата РФ рекомендовало установить долгосрочную тарифную политику в сфере теплоснабжения, сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T14:29+0300

2024-03-27T14:29+0300

2024-03-27T14:30+0300

энергетика

россия

теплосеть

теплоснабжение

счетная палата

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ рекомендовало установить долгосрочную тарифную политику в сфере теплоснабжения, сообщила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова при обсуждении в Госдуме отчета о работе ведомства за прошлый год. "Коротко остановлюсь на результатах мероприятий по анализу полномочий в сфере теплоснабжения, в ходе которого было выявлено недостаточное нормативное регулирование и сложная структура управления. По итогам проведенной проверки мы направили рекомендации в правительство с предложением установить долгосрочную тарифную политику в сфере теплоснабжения, определить федеральные органы исполнительной власти, ответственные за координацию деятельности в сфере теплоснабжения. Оценить возможность населения оплачивать услуги ЖКХ для оказания адресной помощи последующим", — сказала Изотова. Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, отвечая на уточняющий вопрос депутатов о влиянии тарифной системы на состояние коммунальных сетей, отметила, что контрольное ведомство действительно видит неэффективность тарифной политики. "Мы сейчас видим, что, действительно, наша тарифная политика неэффективна. В том числе, мы фиксировали и в нашем экспертно-аналитическом мероприятии по теплоснабжению, что при установлении индекса на федеральном уровне у нас ежегодно возрастают расходы региональных бюджетов прежде всего, если мы берем даже — мы постоянно мониторим ситуацию — 2023 год — это в целом на ЖКХ в консолидированный бюджет направили 782 миллиарда рублей, и 20% этой суммы идут на компенсацию ресурсоснабжающим организациям. Мы понимаем, что у нас сейчас износ и по теплоснабжению и особенно по водоснабжению", — сказала Трунова. "Зачастую проблемы износа связаны с тем, что эти сети в действительности не обслуживаются или обслуживаются очень плохо. Порядка 3 миллионов домохозяйств получают субсидию на компенсацию этих тарифов, и эта система должна быть более адресной. И мы считаем, что порог может быть с 22% снижен — здесь нужно комплексное решение развития сектора ЖКХ", — добавила аудитор. Ранее Счетная палата опубликовала отчет о работе контрольного ведомства в прошлом году. По итогам проверок в 2023 году контрольное ведомство выявило 4849 нарушений и недостатков на 2,11 триллиона рублей, что на 1,224 триллиона рублей больше, чем в 2022 году, - тогда было выявлено 4447 нарушений на общую сумму 885,6 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240116/842809955.html

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россия, теплосеть, теплоснабжение, счетная палата