https://1prime.ru/20240327/terakt-846735655.html

Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе"

Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе" - 27.03.2024, ПРАЙМ

Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе"

Причиной массовых посещений российского МИД со стороны представителей западных стран стало их понимание, что если они не изменят свое отношение к трагедии в... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T09:17+0300

2024-03-27T09:17+0300

2024-03-27T09:19+0300

россия

запад

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Причиной массовых посещений российского МИД со стороны представителей западных стран стало их понимание, что если они не изменят свое отношение к трагедии в "Крокус Сити Холле", они рискуют "остаться за бортом", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова."Они пришли вчера, пришли в том числе и западники, в наше министерство (МИД РФ - ред.) и они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, метрополии, мир уже шагнул вперед. И они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии", - сказала пресс-секретарь МИД в эфире радио Sputnik.Кроме того, Захарова упомянула, что благодаря мировому большинству у лидеров Запада не осталось шанса на сохранение своей "сумасшедшей" реакции, им пришлось сменить ее на нормальную.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек, трое из них дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

https://1prime.ru/20240327/krokus-siti-kholl-846734374.html

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россия, запад, крокус сити холл