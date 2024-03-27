https://1prime.ru/20240327/terakt-846741559.html
Депздрав Подмосковья назвал число госпитализированных после теракта
Депздрав Подмосковья назвал число госпитализированных после теракта - 27.03.2024, ПРАЙМ
Депздрав Подмосковья назвал число госпитализированных после теракта
83 человека остаются госпитализированными после теракта в "Крокус сити холле", 40 человек уже выписаны, сообщается на сайте депздрава Московской области. | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T11:38+0300
2024-03-27T11:38+0300
2024-03-27T11:53+0300
россия
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. 83 человека остаются госпитализированными после теракта в "Крокус сити холле", 40 человек уже выписаны, сообщается на сайте депздрава Московской области.Так, по последним данным, 123 человека числятся пострадавшими. 83 человека находятся в больницах, оставшиеся уже выписаны.В пятницу 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв, последствием которого стал пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета, погибшими числятся 139 человек. Позднее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
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РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт
Депздрав Подмосковья назвал число госпитализированных после теракта
Депздрав: после теракта в "Крокусе" 83 человека госпитализированы, выписаны 40
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ
. 83 человека остаются госпитализированными после теракта в "Крокус сити холле", 40 человек уже выписаны, сообщается на сайте
депздрава Московской области.
Так, по последним данным, 123 человека числятся пострадавшими. 83 человека находятся в больницах, оставшиеся уже выписаны.
Интерпол отказался комментировать помощь России
В пятницу 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв, последствием которого стал пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным Следственного комитета, погибшими числятся 139 человек. Позднее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.