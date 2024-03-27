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Депздрав Подмосковья назвал число госпитализированных после теракта

Депздрав Подмосковья назвал число госпитализированных после теракта - 27.03.2024, ПРАЙМ

Депздрав Подмосковья назвал число госпитализированных после теракта

83 человека остаются госпитализированными после теракта в "Крокус сити холле", 40 человек уже выписаны, сообщается на сайте депздрава Московской области. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T11:38+0300

2024-03-27T11:38+0300

2024-03-27T11:53+0300

россия

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. 83 человека остаются госпитализированными после теракта в "Крокус сити холле", 40 человек уже выписаны, сообщается на сайте депздрава Московской области.Так, по последним данным, 123 человека числятся пострадавшими. 83 человека находятся в больницах, оставшиеся уже выписаны.В пятницу 22 марта в "Крокус Сити Холле", расположенном в подмосковном Красногорске, произошел взрыв, последствием которого стал пожар. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, рассказал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следственного комитета, погибшими числятся 139 человек. Позднее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

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россия, крокус сити холл, теракт