Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Возмездие и эскалация. Последствия теракта в "Крокусе" будут серьезными - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240327/terakt-846774125.html
Возмездие и эскалация. Последствия теракта в "Крокусе" будут серьезными
Возмездие и эскалация. Последствия теракта в "Крокусе" будут серьезными - 27.03.2024, ПРАЙМ
Возмездие и эскалация. Последствия теракта в "Крокусе" будут серьезными
В ближайшее время украинский конфликт может перейти в более ожесточенную фазу на фоне того, что Россия склонилась к версии с украинским следом в расследовании... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T13:43+0300
2024-03-27T13:49+0300
россия
украина
теракт
крокус сити холл
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_203:0:2198:1122_1920x0_80_0_0_39b60b6151d61ed770433aa4a19689d0.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ближайшее время украинский конфликт может перейти в более ожесточенную фазу на фоне того, что Россия склонилась к версии с украинским следом в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, пишет издание ČA.Так, автор статьи отмечает, что, вопреки словам американской элиты, нельзя отрицать того, что США не раз показывали того, что способны как минимум временно натравить на своих врагов разные террористические группировки. В данной ситуации речь идет об организации ИГИЛ*.Как далее пишет автор, если уж обвинения падают именно на эту группировку, то уместным становится вопрос об украинско-американской присчастности к теракту. По словам автора, возможно, это была иницитатива Киева, не нашедшая поддержки у Вашингтона, а, возможно, США и вовсе не знали о готовящемся теракте.Издание также упоминает непопулярную версию теракта, в которой он преподносится как операция под фальшивым флагом, организованная президентом России Владимиром Путиным. Версия, по мнению автора, звучит крайне неправдоподобно, учитывая хотя бы то, что Путин не нуждается в проведении столь жестокой акции против собственного народа после своего успешного переизбрания и рекордной поддержки на выборах.Тем не менее, если Москва придет к выводу, что Киев имеет какое-то отношение к трагедии в Красногорске, то можно ожидать возмездия, которое по своей жестокости превзойдет все предыдущие российские удары по Украине.* Запрещенная в России террористическая организацияПолную версию статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240326/pokazaniya-846726351.html
украина
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_452:0:1948:1122_1920x0_80_0_0_85d743335e25d4d27282ed81145024e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, теракт, крокус сити холл, турция
РОССИЯ, УКРАИНА, теракт, Крокус сити холл, ТУРЦИЯ
13:43 27.03.2024 (обновлено: 13:49 27.03.2024)
 
Возмездие и эскалация. Последствия теракта в "Крокусе" будут серьезными

ČA: последствием теракта в Подмосковье станет эскалация конфликта на Украине

© Фото : Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© Фото : Unsplash/Bogdan Gerasymenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ближайшее время украинский конфликт может перейти в более ожесточенную фазу на фоне того, что Россия склонилась к версии с украинским следом в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, пишет издание ČA.
Так, автор статьи отмечает, что, вопреки словам американской элиты, нельзя отрицать того, что США не раз показывали того, что способны как минимум временно натравить на своих врагов разные террористические группировки. В данной ситуации речь идет об организации ИГИЛ*.
Как далее пишет автор, если уж обвинения падают именно на эту группировку, то уместным становится вопрос об украинско-американской присчастности к теракту. По словам автора, возможно, это была иницитатива Киева, не нашедшая поддержки у Вашингтона, а, возможно, США и вовсе не знали о готовящемся теракте.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Первые показания задержанных по делу о теракте подтвердили украинский след
Вчера, 19:35
Издание также упоминает непопулярную версию теракта, в которой он преподносится как операция под фальшивым флагом, организованная президентом России Владимиром Путиным. Версия, по мнению автора, звучит крайне неправдоподобно, учитывая хотя бы то, что Путин не нуждается в проведении столь жестокой акции против собственного народа после своего успешного переизбрания и рекордной поддержки на выборах.
Тем не менее, если Москва придет к выводу, что Киев имеет какое-то отношение к трагедии в Красногорске, то можно ожидать возмездия, которое по своей жестокости превзойдет все предыдущие российские удары по Украине.
* Запрещенная в России террористическая организация
Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>
 
РОССИЯУКРАИНАтерактКрокус сити холлТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала