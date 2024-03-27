https://1prime.ru/20240327/terakt-846774125.html

Возмездие и эскалация. Последствия теракта в "Крокусе" будут серьезными

Возмездие и эскалация. Последствия теракта в "Крокусе" будут серьезными - 27.03.2024, ПРАЙМ

Возмездие и эскалация. Последствия теракта в "Крокусе" будут серьезными

В ближайшее время украинский конфликт может перейти в более ожесточенную фазу на фоне того, что Россия склонилась к версии с украинским следом в расследовании... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T13:43+0300

2024-03-27T13:43+0300

2024-03-27T13:49+0300

россия

украина

теракт

крокус сити холл

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_203:0:2198:1122_1920x0_80_0_0_39b60b6151d61ed770433aa4a19689d0.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В ближайшее время украинский конфликт может перейти в более ожесточенную фазу на фоне того, что Россия склонилась к версии с украинским следом в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, пишет издание ČA.Так, автор статьи отмечает, что, вопреки словам американской элиты, нельзя отрицать того, что США не раз показывали того, что способны как минимум временно натравить на своих врагов разные террористические группировки. В данной ситуации речь идет об организации ИГИЛ*.Как далее пишет автор, если уж обвинения падают именно на эту группировку, то уместным становится вопрос об украинско-американской присчастности к теракту. По словам автора, возможно, это была иницитатива Киева, не нашедшая поддержки у Вашингтона, а, возможно, США и вовсе не знали о готовящемся теракте.Издание также упоминает непопулярную версию теракта, в которой он преподносится как операция под фальшивым флагом, организованная президентом России Владимиром Путиным. Версия, по мнению автора, звучит крайне неправдоподобно, учитывая хотя бы то, что Путин не нуждается в проведении столь жестокой акции против собственного народа после своего успешного переизбрания и рекордной поддержки на выборах.Тем не менее, если Москва придет к выводу, что Киев имеет какое-то отношение к трагедии в Красногорске, то можно ожидать возмездия, которое по своей жестокости превзойдет все предыдущие российские удары по Украине.* Запрещенная в России террористическая организацияПолную версию статьи читайте на ИноСМИ>>

https://1prime.ru/20240326/pokazaniya-846726351.html

украина

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, теракт, крокус сити холл, турция