https://1prime.ru/20240327/torgovlya-846782804.html
Оверчук рассказал о доле нацвалют в торговле России и КНР
Оверчук рассказал о доле нацвалют в торговле России и КНР - 27.03.2024, ПРАЙМ
Оверчук рассказал о доле нацвалют в торговле России и КНР
Доля расчетов в национальных валютах в трансграничной торговле России и Китая достигла 92%, заявил в среду вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Боаоском азиатском | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T15:19+0300
2024-03-27T15:19+0300
2024-03-27T15:23+0300
экономика
россия
китай
трансграничные расчеты
рубль
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/01/842280196_0:0:2888:1625_1920x0_80_0_0_81f64cfbbe070bbc5fb336a64f0c50ad.jpg
ПЕКИН, 27 мар – ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах в трансграничной торговле России и Китая достигла 92%, заявил в среду вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Боаоском азиатском форуме. "Если мы говорим, в частности, о торговле с Китаем, то в российско-китайской трансграничной торговле мы достигли показателя использования наших национальных валют в 92%", — заявил Оверчук. Он отметил, что такого же показателя в 92% по использованию платежей в нацвалютах удалось достичь и в торговле в рамках Евразийского экономического союза, при этом треть всех торговых платежей производится в рублях. "Мы создали собственные банковские системы, обеспечиваем поддержку международных финансовых операций, и мы будем рады изучить возможности создания новых систем с другими странами, потому что мы увидели, что использование доллара в качестве оружия принесло нестабильность и неопределенность", — указал он. Он добавил, что "это было их (США — прим. ред.) решение, но мы не могли сидеть и ждать, что произойдет, и наш ответ был крайне эффективным". "Наша экономика растет, и мы растем вместе с нашими друзьями, вместе с нашими соседями", — добавил он. Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", во вторник открылся в Боао на острове Хайнань в Китае. Форум пройдет с 26 по 29 марта под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".
https://1prime.ru/20240327/bank-846771044.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/01/842280196_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_121c06259191f1bf0eca50b8aca6cd33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, трансграничные расчеты, рубль, юань
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, трансграничные расчеты, рубль, юань
Оверчук рассказал о доле нацвалют в торговле России и КНР
Оверчук: доля расчетов в нацвалютах в трансграничной торговле РФ и КНР достигла 92%
ПЕКИН, 27 мар – ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах в трансграничной торговле России и Китая достигла 92%, заявил в среду вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Боаоском азиатском форуме.
"Если мы говорим, в частности, о торговле с Китаем, то в российско-китайской трансграничной торговле мы достигли показателя использования наших национальных валют в 92%", — заявил Оверчук.
Он отметил, что такого же показателя в 92% по использованию платежей в нацвалютах удалось достичь и в торговле в рамках Евразийского экономического союза, при этом треть всех торговых платежей производится в рублях.
"Мы создали собственные банковские системы, обеспечиваем поддержку международных финансовых операций, и мы будем рады изучить возможности создания новых систем с другими странами, потому что мы увидели, что использование доллара в качестве оружия принесло нестабильность и неопределенность", — указал он.
Reuters: Турция, ОАЭ и Китай задерживают платежи за российскую нефть
Он добавил, что "это было их (США — прим. ред.) решение, но мы не могли сидеть и ждать, что произойдет, и наш ответ был крайне эффективным".
"Наша экономика растет, и мы растем вместе с нашими друзьями, вместе с нашими соседями", — добавил он.
Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", во вторник открылся в Боао на острове Хайнань в Китае. Форум пройдет с 26 по 29 марта под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".