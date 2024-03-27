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Оверчук рассказал о доле нацвалют в торговле России и КНР

Оверчук рассказал о доле нацвалют в торговле России и КНР - 27.03.2024, ПРАЙМ

Оверчук рассказал о доле нацвалют в торговле России и КНР

Доля расчетов в национальных валютах в трансграничной торговле России и Китая достигла 92%, заявил в среду вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Боаоском азиатском | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T15:19+0300

2024-03-27T15:19+0300

2024-03-27T15:23+0300

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ПЕКИН, 27 мар – ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах в трансграничной торговле России и Китая достигла 92%, заявил в среду вице-премьер РФ Алексей Оверчук на Боаоском азиатском форуме. "Если мы говорим, в частности, о торговле с Китаем, то в российско-китайской трансграничной торговле мы достигли показателя использования наших национальных валют в 92%", — заявил Оверчук. Он отметил, что такого же показателя в 92% по использованию платежей в нацвалютах удалось достичь и в торговле в рамках Евразийского экономического союза, при этом треть всех торговых платежей производится в рублях. "Мы создали собственные банковские системы, обеспечиваем поддержку международных финансовых операций, и мы будем рады изучить возможности создания новых систем с другими странами, потому что мы увидели, что использование доллара в качестве оружия принесло нестабильность и неопределенность", — указал он. Он добавил, что "это было их (США — прим. ред.) решение, но мы не могли сидеть и ждать, что произойдет, и наш ответ был крайне эффективным". "Наша экономика растет, и мы растем вместе с нашими друзьями, вместе с нашими соседями", — добавил он. Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", во вторник открылся в Боао на острове Хайнань в Китае. Форум пройдет с 26 по 29 марта под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".

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россия, китай, трансграничные расчеты, рубль, юань