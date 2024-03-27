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Раскрыто, сколько россиян стали чаще покупать отечественные товары

Раскрыто, сколько россиян стали чаще покупать отечественные товары - 27.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько россиян стали чаще покупать отечественные товары

Две трети россиян за последний год стали чаще покупать отечественные товары, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T06:19+0300

2024-03-27T06:19+0300

2024-03-27T06:19+0300

экономика

торговля

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Две трети россиян за последний год стали чаще покупать отечественные товары, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости. "64% респондентов сообщили, что за последний год стали более активно покупать российские товары. Из них 41,8% утверждают, что стали делать это "намного чаще", 22,2% - "несколько чаще", - говорится в материалах на основе исследования мнений 1,5 тысячи человек по всей России, проведенного в марте. При этом изменений в своем потребительском поведении не отметили 28,1% респондентов, а покупки отечественных товаров сократили 7,9% опрошенных. Также исследование, в котором каждый респондент мог дать несколько вариантов ответа, показало, что 73,3% потребителей при схожей цене отдадут предпочтение товарам из России. На втором месте оказались товары из Китая - в их пользу высказались 32%. Третье место заняла продукция из стран ближнего зарубежья, таких, например, как Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, набрав 24,7% голосов. Товары из других дружественных стран выбрали бы 17,4% опрошенных, в том числе из Индии - 9,3%. Предпочтение европейским и американским товарам отдают 23,9% респондентов. "В целом за последний год продукция дружественных стран, включая Китай, стала пользоваться большим спросом у 43,9% опрошенных: 18,6% стали приобретать ее "намного чаще", 25,3% - "несколько чаще". При этом значительная часть участников исследования (38,4%) продолжили покупать ее в тех же объемах, что и раньше. А 17,7% - даже реже, чем год назад", - отмечается в материалах. Оценивая результаты импортозамещения в стране, большинство респондентов сообщили, что дефицита нет, но значительно выросли цены, - так ответили 45,2% потребителей. Четверть, или 25,2%, заявили о нехватке отдельных видов товаров, 12% - о дефиците многих товаров, 9,2% - о том, что предложение товаров увеличилось, а 8,4% считает, что "все осталось, как раньше". Импортозамещение, по мнению опрошенных, наиболее удалось в таких категориях, как продукты питания (на это указала половина респондентов), товары повседневного спроса (так ответили 31,6% респондентов), одежда и обувь (29,5%), лекарства (25%). При этом чуть хуже, по мнению опрошенных, дело обстоит с импортозамещением косметики и бытовой химии (20,9%), техники и электроники (18%), автомобилей и запчастей (16,4%), стройматериалов (16%), мебели (12,4%) и инструментов для строительства и ремонта (11,1%).

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