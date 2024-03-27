https://1prime.ru/20240327/transport-846737813.html

Мишустин поручил подготовить предложения для развития транзита по СМП

Мишустин поручил подготовить предложения для развития транзита по СМП - 27.03.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил подготовить предложения для развития транзита по СМП

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил для развития транзита по Северному морскому пути (СМП) подготовить предложения по приоритету перевозки грузов из... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T10:13+0300

2024-03-27T10:13+0300

2024-03-27T10:44+0300

россия

смп

новости

правительство

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/08/842420877_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_cf788f347d2604ca5c666eee4edabaed.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил для развития транзита по Северному морскому пути (СМП) подготовить предложения по приоритету перевозки грузов из портов Северо-Запада РФ в порты Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил кабмин."В целях развития транзитного грузопотока по Северному морскому пути будут подготовлены и представлены предложения по определению приоритетного порядка перевозки грузов из портов Северо-Запада России в порты Азиатско-Тихоокеанского региона в период летне-осенней навигации и по необходимым мерам поддержки", - сказано в сообщении.Выполнять это поручение будут "Росатом", Минвостокразвития, Минтранс, Минфин и Минэкономразвития. Срок - до 30 апреля.Кроме того, для развития целевого грузопотока по СМП будут подготовлены и до 1 июля представлены в правительство предложения по обеспечению приобретения грузовых судов ледового класса. Этой работой займутся Минтранс, "Росатом", Минвостокразвития и Минпромторг. Также Минпромторгом, "Росатомом" и Минвостокразвития будут подготовлены и представлены в кабмин предложения по обеспечению контроля строительства грузовых судов ледового класса, необходимых для целевого грузопотока. Срок - до 30 апреля.

смп

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, смп, новости, правительство