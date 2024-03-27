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Мишустин поручил подготовить предложения для развития транзита по СМП - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Мишустин поручил подготовить предложения для развития транзита по СМП
Мишустин поручил подготовить предложения для развития транзита по СМП - 27.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил подготовить предложения для развития транзита по СМП
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил для развития транзита по Северному морскому пути (СМП) подготовить предложения по приоритету перевозки грузов из... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:13+0300
2024-03-27T10:44+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил для развития транзита по Северному морскому пути (СМП) подготовить предложения по приоритету перевозки грузов из портов Северо-Запада РФ в порты Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил кабмин."В целях развития транзитного грузопотока по Северному морскому пути будут подготовлены и представлены предложения по определению приоритетного порядка перевозки грузов из портов Северо-Запада России в порты Азиатско-Тихоокеанского региона в период летне-осенней навигации и по необходимым мерам поддержки", - сказано в сообщении.Выполнять это поручение будут "Росатом", Минвостокразвития, Минтранс, Минфин и Минэкономразвития. Срок - до 30 апреля.Кроме того, для развития целевого грузопотока по СМП будут подготовлены и до 1 июля представлены в правительство предложения по обеспечению приобретения грузовых судов ледового класса. Этой работой займутся Минтранс, "Росатом", Минвостокразвития и Минпромторг. Также Минпромторгом, "Росатомом" и Минвостокразвития будут подготовлены и представлены в кабмин предложения по обеспечению контроля строительства грузовых судов ледового класса, необходимых для целевого грузопотока. Срок - до 30 апреля.
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россия, смп, новости, правительство
РОССИЯ, СМП, Новости, правительство
10:13 27.03.2024 (обновлено: 10:44 27.03.2024)
 
Мишустин поручил подготовить предложения для развития транзита по СМП

Мишустин поручил подготовить предложения по приоритету грузов для развития транзита по СМП

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил для развития транзита по Северному морскому пути (СМП) подготовить предложения по приоритету перевозки грузов из портов Северо-Запада РФ в порты Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщил кабмин.
"В целях развития транзитного грузопотока по Северному морскому пути будут подготовлены и представлены предложения по определению приоритетного порядка перевозки грузов из портов Северо-Запада России в порты Азиатско-Тихоокеанского региона в период летне-осенней навигации и по необходимым мерам поддержки", - сказано в сообщении.
Выполнять это поручение будут "Росатом", Минвостокразвития, Минтранс, Минфин и Минэкономразвития. Срок - до 30 апреля.
Кроме того, для развития целевого грузопотока по СМП будут подготовлены и до 1 июля представлены в правительство предложения по обеспечению приобретения грузовых судов ледового класса. Этой работой займутся Минтранс, "Росатом", Минвостокразвития и Минпромторг. Также Минпромторгом, "Росатомом" и Минвостокразвития будут подготовлены и представлены в кабмин предложения по обеспечению контроля строительства грузовых судов ледового класса, необходимых для целевого грузопотока. Срок - до 30 апреля.
 
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